Il Mondiale è la più grande vetrina del mondo. Bastano un paio di dribbling, qualche gol e un pizzico di fortuna per attirare l'attenzione di tanti club e veder lievitare il proprio prezzo. Crysencio Summerville, ala offensiva del West Ham retrocesso in Championship, ha disputato un ottimo Mondiale con l'Olanda, ad eccezione del disastroso calcio di rigore tirato nella lotteria dei sedicesimi contro il Marocco. Attorno al calciatore si sta scatenando un'asta di mercato, principalmente dalla Premier League.

Liverpool in testa

Una cosa è certa:non giocherà la prossima stagione in Championship. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, ilha fissato il prezzo del cartellino, per portarlo via servono almeno 50 milioni. Diversi club inglesi stanno fiutando la fattibilità dell'affare ma, secondo diverse indiscrezioni, è lotta a due tra

LONDON, ENGLAND - MARCH 04: Crysencio Summerville del West Ham United festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Fulham e West Ham United al Craven Cottage il 4 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

I Reds devono sopperire all'addio, dopo nove stagioni, di Momo Salah. Ufficializzato Victor Munoz, ala spagnola ex Osasuna, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, il Liverpool, però, non si accontenta e valuta altre opzioni. Sul taccuino dei dirigenti del club inglese ci sono Bradley Barcola, in uscita dal PSG data la concorrenza spietata con gli imminenti arrivi di Diomandè e Akliouche, e Crysencio Summerville, retrocesso in Championship dopo una stagione da 7 gol in 33 presenze.

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In corsa anche il Man United

L'interesse attorno aè notevole, complice anche le due reti e i due assist realizzati al Mondiale con l', terminato troppo presto anche a causa di un suo errore, poi rivelatosi decisivo, nella lotteria contro il. Le prestazioni offerte sono state convincenti e il, che quest'anno disputerà la, ha messo gli occhi sul calciatore., confermato alla guida dei Red Devils, conta di estendere la rosa in vista del dispendioso impegno infrasettimanale., con il, ha giocato prevalentemente sulla fascia destra, ruolo ricoperto da un altro protagonista di questa Coppa del Mondo,. Tuttavia, è anche bravo sull'altra fascia, ragione per cui potrebbe diventare un jolly offensivo.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 30: Bukayo Saka dell'Arsenal corre con la palla mentre è pressato da Crysencio Summerville del West Ham United durante la partita di Premier League tra West Ham United FC e Arsenal FC al London Stadium il 30 novembre 2024 a Londra, Inghilterra. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Il pressing dei due colossi inglesi farà gli interessi del West Ham. Infatti, gli Hammers, a causa della retrocessione perderanno tantissimi soldi legati ai diritti tv e la scelta dirigenziale è abbastanza tracciata. L'obiettivo è scatenare delle aste per far alzare i prezzi dei propri calciatori, ossia, ciò che è successo con la cessione di Matheus Fernandes al Tottenham per quasi 100 milioni di euro. La certezza in questa storia è che il talento classe 2001 farà le valigie dal West Ham per approdare in un top club britannico.