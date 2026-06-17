La Francia non sbaglia e batte il Senegal nell'esordio del Mondiale: decisiva la doppietta di Mbappé e la rete-record di Barcola
Norvegia vittoria in campo e sugli spalti: i tifosi spingono i remi delle navi vichinghe
Il debutto di Bradley Barcola ai Mondiali è stato incredibile. L'attaccante del PSG ha contribuito in modo decisivo alla vittoria per 3-1 della Francia sul Senegal. Con la rete segnata, Barcola non solo ha aiutato i Bleus a conquistare i primi punti del torneo, ma è entrato di diritto nella storia della nazionale francese, diventando il giocatore più giovane a segnare al debutto dai tempi di Thierry Henry.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
Il record di BarcolaLa partita, disputata al MetLife Stadium, ha visto il giovane talento entrare a gara in corso per spaccare in due il match. Sostituendo Dembélé all'80° minuto, Bradley Barcola ha impiegato appena due minuti per trovare la via del gol. All'82° minuto, finalizzando una progressione fulminea e sfruttando un passaggio filtrante perfetto di Rabiot, ha battuto il portiere avversario, Edouard Mendy.
Caricamento post Instagram...
Francia, difficoltà nel primo tempoNelle interviste post-gara, il giocatore ha rivelato: "Sapevo che ci sarebbero stati degli spazi". Ha poi spiegato: "Durante il riscaldamento, ho osservato attentamente la loro difesa e ho notato che c'erano parecchi spazi in contropiede. Sono riuscito a fare quello che so fare, a finalizzare, e sono contento".
La vittoria in questo match inaugurale di Francia-Senegal è stata fondamentale, ma non è arrivata senza sofferenze. Barcola ha ammesso: "Sapevamo che era molto importante vincere questa prima partita. Non abbiamo iniziato bene". La vera svolta è arrivata negli spogliatoi, grazie all'intervento del commissario tecnico Didier Deschamps. "Avevamo bisogno di quel primo tempo per farci dare una bella strigliata", ha spiegato l'attaccante.
Deschamps è riuscito a risollevare la squadra dopo un primo tempo deludente: "Ci ha chiesto di continuare a giocare come sappiamo fare, di attaccare e difendere insieme, ma soprattutto di restare uniti come una squadra". Un discorso che ha funzionato alla perfezione, permettendo alla Francia di dominare nel secondo tempo e portare a casa un risultato preziosissimo per il prosieguo del torneo.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA