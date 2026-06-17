Il debutto di Bradley Barcola ai Mondiali è stato incredibile. L'attaccante del PSG ha contribuito in modo decisivo alla vittoria per 3-1 della Francia sul Senegal. Con la rete segnata, Barcola non solo ha aiutato i Bleus a conquistare i primi punti del torneo, ma è entrato di diritto nella storia della nazionale francese, diventando il giocatore più giovane a segnare al debutto dai tempi di Thierry Henry.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Il record di Barcola

Caricamento post Instagram...

Francia, difficoltà nel primo tempo

La partita, disputata al, ha visto il giovane talento entrare a gara in corso per spaccare in due il match. Sostituendoall'80° minuto,ha impiegato appena due minuti per trovare la via del gol. All'82° minuto, finalizzando una progressione fulminea e sfruttando un passaggio filtrante perfetto di, ha battuto il portiere avversario,, l'ex giocatore del Lione è il francese più giovane a segnare nella sua prima partita didal 1998. Prima di lui, solo(a 20 anni e 299 giorni) ci era riuscito nella partita d'esordio contro il Sudafrica (vinta 3-0). Un traguardo straordinario se si pensa che persino, nel 2018, dovette aspettare la seconda gara contro il Perù per sbloccare il suo bottino personale, dopo essere rimasto a secco contro l'Australia.Nelle interviste post-gara, il giocatore ha rivelato:. Ha poi spiegato:

La vittoria in questo match inaugurale di Francia-Senegal è stata fondamentale, ma non è arrivata senza sofferenze. Barcola ha ammesso: "Sapevamo che era molto importante vincere questa prima partita. Non abbiamo iniziato bene". La vera svolta è arrivata negli spogliatoi, grazie all'intervento del commissario tecnico Didier Deschamps. "Avevamo bisogno di quel primo tempo per farci dare una bella strigliata", ha spiegato l'attaccante.

Didier Deschamps, Ct della Francia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Deschamps è riuscito a risollevare la squadra dopo un primo tempo deludente: "Ci ha chiesto di continuare a giocare come sappiamo fare, di attaccare e difendere insieme, ma soprattutto di restare uniti come una squadra". Un discorso che ha funzionato alla perfezione, permettendo alla Francia di dominare nel secondo tempo e portare a casa un risultato preziosissimo per il prosieguo del torneo.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365