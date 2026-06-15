La Francia è pronta all'esordio. Les Blues infatti scenderanno in campo nella loro prima gara del torneo americano e affronteranno il Senegal, avversario mai scontato. Classica conferenza stampa pre-match tenuta dall'allenatore dei galletti, Didier Deschamps, ma con un grande assente, Kylian Mbappé.

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Conferenza stampa della Francia, manca Kylian Mbappé

AMBURGO, GERMANIA – 5 luglio: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, festeggia insieme a Kylian Mbappé dopo la vittoria della squadra ai calci di rigore al termine della partita dei quarti di finale di UEFA Euro 2024 tra Portogallo e Francia, disputata al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images).

I francesi si presentano a questo mondiale come i grandi favoriti. La rosa dei Les Bleus ha un potenziale infinito, con un reparto offensivo tra i più forti della storia dell'intera competizione. La punta di diamante dell'attacco della Francia è Kylian Mbappé, che è anche capitano della squadra allenata da Didier Deschamps. In quanto capitano ci si aspettava la sua presenza nella prima conferenza stampa pre-gara della Francia, alla vigilia del match contro il Senegal. Ma in sala stampa ci è andato solo l'allenatore, dando via a speculazioni sull'assenza dell'attaccante del Real Madrid.

Ma il tecnico ha subito voluto mettere in chiaro le cose. Alla domanda dei giornalisti se l'assenza del calciatore fosse legata a qualche tipo di problema, il CT ha risposto: "È un giocatore di livello mondiale, quello che fa nella sua vita privata sono affari suoi. Non è questo il motivo per cui non era qui oggi". Il tecnico ha poi sottolineato le difficoltà logistiche che si stanno verificando: "Il mio obiettivo è proteggere i giocatori. Dei 26 giocatori che ho a disposizione, ne ho visti solo tre stamattina; ci vuole un'ora di viaggio per arrivare qui e un'altra per tornare". E poi ha continuato su Mbappé: "Kylian è Kylian. Ha una popolarità mondiale, lo sa e deve conviverci, sappiamo che si assume le sue responsabilità come capitano della squadra".

Francia favorita? Non secondo Deschamps

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Abbiamo il potenziale e l'esperienza maturata negli ultimi Mondiali, ma ci sono molti giocatori che parteciperanno a una competizione di questo tipo per la prima volta. Non considererò la Francia

una squadra invincibile".

Il tecnico ha poi affrontato il discorso vittoria. Tutti danno la Francia come la super favorita di questo torneo, ma il tecnico ha voluto sottolineare quanto sia complicata la strada per il successo, anche per una squadra come la sua. "

Anzi Deschamps, forse per scaramanzia, o forse per scaricare la pressione sugli avversari, ha fatto il nome di un'altra squadra come la favorita per la vittoria finale. "Credo che se c'è una squadra favorita, quella squadra è la Spagna".

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