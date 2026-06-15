"Quello che fa in privato sono affari suoi": così Deschamps ha messo fine alle polemiche circa l'assenza del capitano in conferenza stampa
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La Francia è pronta all'esordio. Les Blues infatti scenderanno in campo nella loro prima gara del torneo americano e affronteranno il Senegal, avversario mai scontato. Classica conferenza stampa pre-match tenuta dall'allenatore dei galletti, Didier Deschamps, ma con un grande assente, Kylian Mbappé.
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Conferenza stampa della Francia, manca Kylian Mbappé
I francesi si presentano a questo mondiale come i grandi favoriti. La rosa dei Les Bleus ha un potenziale infinito, con un reparto offensivo tra i più forti della storia dell'intera competizione. La punta di diamante dell'attacco della Francia è Kylian Mbappé, che è anche capitano della squadra allenata da Didier Deschamps. In quanto capitano ci si aspettava la sua presenza nella prima conferenza stampa pre-gara della Francia, alla vigilia del match contro il Senegal. Ma in sala stampa ci è andato solo l'allenatore, dando via a speculazioni sull'assenza dell'attaccante del Real Madrid.
Ma il tecnico ha subito voluto mettere in chiaro le cose. Alla domanda dei giornalisti se l'assenza del calciatore fosse legata a qualche tipo di problema, il CT ha risposto: "È un giocatore di livello mondiale, quello che fa nella sua vita privata sono affari suoi. Non è questo il motivo per cui non era qui oggi". Il tecnico ha poi sottolineato le difficoltà logistiche che si stanno verificando: "Il mio obiettivo è proteggere i giocatori. Dei 26 giocatori che ho a disposizione, ne ho visti solo tre stamattina; ci vuole un'ora di viaggio per arrivare qui e un'altra per tornare". E poi ha continuato su Mbappé: "Kylian è Kylian. Ha una popolarità mondiale, lo sa e deve conviverci, sappiamo che si assume le sue responsabilità come capitano della squadra".
Francia favorita? Non secondo Deschamps
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Anzi Deschamps, forse per scaramanzia, o forse per scaricare la pressione sugli avversari, ha fatto il nome di un'altra squadra come la favorita per la vittoria finale. "Credo che se c'è una squadra favorita, quella squadra è la Spagna".
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