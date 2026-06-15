Cucurella riparte da Madrid. Il laterale spagnolo, dopo anni al Chelsea, torna nella madre patria: è ufficiale il suo ingaggio al Real. Ai blues andranno 60 milioni: una cifra importante, ma sicuramente vicina agli standard che ci sono oggi sul mercato. Il terzino ora è impegnato con la sua Spagna ai Mondiali. Raggiungerà Mourinho nel ritiro a metà luglio. Per Cucurella inizia una nuova avventura nella sua Spagna. Prima di Chelsea e Brighton, infatti, ha giocato per il Getafe: fu proprio grazie a quell'esperienza che riuscì ad attrarre estimatori dall'Inghilterra. Ora la sua carriera sta vivendo il suo periodo di massimo splendore: col Real punterà a vincere la Champions.

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Real Madrid, Mourinho ha il suo nuovo terzino: ecco Cucurella per una super difesa

Una super difesa.non vuole lasciare nulla al caso. Il tecnico portoghese non è tornato per un ultimo ballo. Lo ha fatto per vincere. Per riportare il Real sul tetto d'Europa. E per questo motivo, i soldi che saranno spesi sul mercato saranno tanti: ci sono molti reparti da migliorare.. Ma con Cucurella, Dumfries e Konate, si può affermare con certezza che il grosso del lavoro è stato fatto. Loro tre andranno ad affiancare l'ultimo perno difensivo rimasto:

LONDRA, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: Marc Cucurella del Chelsea durante la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City il 16 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il tedesco ha rinnovato per un altro anno e sarà uno dei guerrieri pronti ad andare in 'guerra' per Mourinho. Tornando a Cucurella, l'esterno spagnolo è stato spesso criticato per gli atteggiamenti in campo: beccato dai tifosi avversari, non è mai entrato nelle grazie dei fan di tutto il mondo. Ma le sue qualità in campo non si possono discutere: è da anni uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo. Il Chelsea, infatti, lo ha lasciato andare a peso d'oro, conscio del valore del giocatore. Cucurella riparte da Madrid. E Mou è pronto a lavorarci per rendere il suo Real ancora più 'Special'.

Il comunicato ufficiale

Nel comunicato ufficiale, ilha voluto salutare il giocatore con un messaggio di ringraziamento per quanto fatto durante la sua esperienza a Londra. “Marc Cucurella ha completato il trasferimento a titolo definitivo al club spagnolo della Liga Real Madrid. Tutti al Chelsea FC desiderano ringraziare Marc per il suo impegno durante il periodo trascorso al club e per il ruolo svolto nei nostri recenti successi”, si legge nella nota diffusa dal club inglese.

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