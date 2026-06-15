Il Mondiale 2026 è appena cominciato e la Francia si presenta ancora come una delle possibili vincitrici del torneo. Dopo aver vinto la competizione nel 2018 e aver raggiunto la finale nel 2022, i Blues vogliono ancora una volta scrivere una pagina indelebile della loro storia. Alla vigilia della gara contro il Senegal, Ngolo Kantè ha parlato della sfida. Il centrocampista ha affrontato svariati temi tra cui: l'importanza della sfida con gli avversari, la tensione dell'esordio e i ricordi del Mondiale vinto.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Kantè e la fiducia nei suoi compagni

La Francia vuole essere la protagonista del torneo. Gli uomini di, nel Gruppo I,affronteranno

PARIGI, FRANCIA - NOVEMBER 13: N'Golo Kante della France passa la palla durante la partita di qualificazione alla FIFA World Cup 2026 nel match tra France e Ukraine al Parc des Princes il 13 Novembre, 2025 in Parigi, Francia. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

L'ex centrocampista del Chelsea conosce le insidie del torneo e sa quanto possa essere importante approcciare al meglio il torneo. A tal proposito, Kanté ha spiegato come la sua squadra sia concentrata solo sulla gara contro il Senegal: "Bisogna stare attenti, loro sono un avversario ostico, sono veramente bravi. Noi vogliamo partire benissimo, farlo significherebbe davvero tanto. Vogliamo andare avanti il più possibile ma bisogna pensare partita dopo partita".

Inoltre, nel corso della sua intervista, il giocatore della Francia ha rievocato i ricordi del Mondiale vinto nel 2018 e della sua esperienza accumulata durante tutti questi anni: "Vincere è stato qualcosa di magnifico, ma abbiamo capito quali sono le difficoltà che questo torneo ti fa incontrare. Ci sono diversi giocatori rispetto a quella squadra, ma siamo tutti concentrati. Tutti nel nostro gruppo sanno le nostre esigenze e conoscono i nostri obiettivi. Anche i tifosi ci sono sempre vicino e questo mi fa davvero piacere, mi rendo oroglioso".

N'Golo Kanté 🇫🇷 :



«J’ai des origines maliennes, mais je représente la France 🇫🇷 Depuis longtemps. La volonté, c’est de gagner contre le Sénégal. 🇸🇳 On a vu ce qui s’est passé en 2002. On veut une victoire aujourd’hui, pas pour une revanche, mais pour bien démarrer la compétition… pic.twitter.com/0B1RslKt9t — 13football_com (@13footballC) June 15, 2026

Il rispetto per il Senegal

Il giocatore delha parlato anche delle condizioni climatiche che potrebbero influenzare l'andamento della gara e del lavoro della propria squadra per farsi trovare pronti in vista dell'esordio: ". I cambi possono essere decisivi, abbiamo bisogno di tutti i giocatori per rendere al massimo. Ho fiducia in tutti, so quanto stiamo lavorando per arrivare più lontano possibile.".

ISTANBUL, TURCHIA - MARZO 17: N'golo Kante del Fenerbahce controlla la palla durante il Trendyol Super Lig nel match tra Fenerbahce SK e Gaziantep FK at Ulker Sukru Saracoglu Stadium il 17 Marzo, 2026 in Istanbul, Turchia. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

La Francia parte con i favori del pronostico, ma Kanté e i suoi compagni sanno bene che al Mondiale ogni partita può nascondere delle difficoltà. Infine, il francese ha speso parole importanti per il Senegal, sottolineando il valore della squadra:"Sono nato a in Malì, ma gioco con la Francia da sempre. Non vogliamo vendette contro di loro, vogliamo solo andare avanti per la nostra strada, indipendentemente da chi affrontiamo. Il Senegal è una squadra fortissima, specialmente da centrocampo in avanti. Sarà difficile batterli domani, dobbiamo stare attenti ai dettagli, solo così possiamo farcela".

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui