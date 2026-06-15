Il francese ha parlato degli obiettivi di squadra, dell'ammirazione per gli avversari e dell'importanza di partire con il piede giusto.
Il Mondiale 2026 è appena cominciato e la Francia si presenta ancora come una delle possibili vincitrici del torneo. Dopo aver vinto la competizione nel 2018 e aver raggiunto la finale nel 2022, i Blues vogliono ancora una volta scrivere una pagina indelebile della loro storia. Alla vigilia della gara contro il Senegal, Ngolo Kantè ha parlato della sfida. Il centrocampista ha affrontato svariati temi tra cui: l'importanza della sfida con gli avversari, la tensione dell'esordio e i ricordi del Mondiale vinto.
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Kantè e la fiducia nei suoi compagniLa Francia vuole essere la protagonista del torneo. Gli uomini di Deschamps, nel Gruppo I,affronteranno Iraq, Norvegia e Senegal.
L'ex centrocampista del Chelsea conosce le insidie del torneo e sa quanto possa essere importante approcciare al meglio il torneo. A tal proposito, Kanté ha spiegato come la sua squadra sia concentrata solo sulla gara contro il Senegal: "Bisogna stare attenti, loro sono un avversario ostico, sono veramente bravi. Noi vogliamo partire benissimo, farlo significherebbe davvero tanto. Vogliamo andare avanti il più possibile ma bisogna pensare partita dopo partita".
Inoltre, nel corso della sua intervista, il giocatore della Francia ha rievocato i ricordi del Mondiale vinto nel 2018 e della sua esperienza accumulata durante tutti questi anni: "Vincere è stato qualcosa di magnifico, ma abbiamo capito quali sono le difficoltà che questo torneo ti fa incontrare. Ci sono diversi giocatori rispetto a quella squadra, ma siamo tutti concentrati. Tutti nel nostro gruppo sanno le nostre esigenze e conoscono i nostri obiettivi. Anche i tifosi ci sono sempre vicino e questo mi fa davvero piacere, mi rendo oroglioso".
N'Golo Kanté 🇫🇷 :— 13football_com (@13footballC) June 15, 2026
«J’ai des origines maliennes, mais je représente la France 🇫🇷 Depuis longtemps. La volonté, c’est de gagner contre le Sénégal. 🇸🇳 On a vu ce qui s’est passé en 2002. On veut une victoire aujourd’hui, pas pour une revanche, mais pour bien démarrer la compétition… pic.twitter.com/0B1RslKt9t
Il rispetto per il SenegalIl giocatore del Fenerbache ha parlato anche delle condizioni climatiche che potrebbero influenzare l'andamento della gara e del lavoro della propria squadra per farsi trovare pronti in vista dell'esordio: "Abbiamo deciso di allenarci nelle ore più calde della giornata, così da abituarci alle condizioni climatiche. I cambi possono essere decisivi, abbiamo bisogno di tutti i giocatori per rendere al massimo. Ho fiducia in tutti, so quanto stiamo lavorando per arrivare più lontano possibile. Non siamo soli, abbiamo un avversario e quello di domani ci metterà in difficoltà, dobbiamo farci trovare prontissimi".
La Francia parte con i favori del pronostico, ma Kanté e i suoi compagni sanno bene che al Mondiale ogni partita può nascondere delle difficoltà. Infine, il francese ha speso parole importanti per il Senegal, sottolineando il valore della squadra:"Sono nato a in Malì, ma gioco con la Francia da sempre. Non vogliamo vendette contro di loro, vogliamo solo andare avanti per la nostra strada, indipendentemente da chi affrontiamo. Il Senegal è una squadra fortissima, specialmente da centrocampo in avanti. Sarà difficile batterli domani, dobbiamo stare attenti ai dettagli, solo così possiamo farcela".
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