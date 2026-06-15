La Francia si appresta a cominciare il suo percorso nel Mondiale centro-nord-americano. La nazionale guidata da Deschamps parte come assoluta favorita della competizione, a pari con la Spagna di De la Fuente. Nessun'altra nazionale presente al torneo può contare su una qualità così importante come la Francia. In ogni reparto c'è profondità e calciatori di assoluto livello. Tuttavia, questa situazione si presenta ormai da 10 anni, dall'Europeo 2016. In ogni competizione ufficiale disputata, i transalpini sono sempre partiti da favoriti sulla carta. Tuttavia, nei fatti è arrivato solo 1 Mondiale nel 2018. Deschamps è stato spesso criticato di non aver conseguito quanto avrebbe meritato una rosa come quella francese. Dagli Europei in casa con la sconfitta in finale messa in atto dal Portogallo fino alla semifinali europee perse 2 anni fa con la Spagna, passando per la leggendaria finale qatariota e il disastro negli Europei itineranti del 2021.

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Mbappé torna sul fallimento di Euro 2021

BUCAREST, ROMANIA - 28 GIUGNO: Kylian Mbappé della Francia reagisce dopo che il rigore decisivo per la sua squadra è stato parato da Yann Sommer della Svizzera durante la serie di rigori al termine della partita degli ottavi di finale del Campionato Europeo UEFA 2020 tra Francia e Svizzera alla National Arena di Bucarest, Romania, il 28 giugno 2021. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La delusione più sonora fra le competizione istituzionali giocate dai transalpini negli ultimi anni è sicuramente all'Europeo del 2021. La nazionale francese non giocava un calcio spumeggiante ma in qualche modo era riuscita ad arrivare agli ottavi di finale. Tuttavia, un match più che abbordabile contro la Svizzera si è trasformato in un vero e proprio incubo. Dopo l'inizio shock con la rete di Seferovic, la Francia aveva ribaltato il match andando addirittura sul 3-1 (doppietta Benzema e rete di Pogba). Negli ultimi 10' di gioco però, una nuova rete di Seferovic e la beffa di Gavranovic ha portato il match ai rigori. Dal dischetto, l'errore di Kylian Mbappé ha condannato i francesi all'uscita precoce dal torneo.

IL EST ÉNORMEEEEEEE 🤣🤣🤣🤣🤣



Kylian Mbappé 🇫🇷 a testé des tenues extravagantes pour faire écho avec l’arrivée des Bleus à Clairefontaine.



LE MOOD EST BON 😭



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Il numero 10 del Real Madrid è tornato sul ricordo della competizione, parlandone ai microfoni del giornale Le Parisien: "Non vorrei mai rivivere quel torneo. Avevamo una grandissima quantità di talento, come non si vedeva da tempo. Eppure, non c'era l'atmosfera adeguata intorno a noi e tra di noi. Non eravamo particolarmente uniti, è stato sicuramente il momento peggiore da quando sono con i bleus".

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