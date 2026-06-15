Il Giappone ha fatto il suo esordio nella Coppa del Mondo 2026. La nazionale nipponica non ha per nulla sfigurato nella sua prima partita al nuovo Mondiale, soprattutto in relazione alla forza dell'avversario incontrato. L'Olanda non si aspettava un Giappone così solido e aggressivo, ma il vero errore è stato sottovalutare la reazione giapponese dopo il 2-1. Ronald Koeman ha completamente sbagliato strategia di gioco nel secondo tempo. Il tecnico ex Barça, dopo una prima frazione di gioco non esaltante col grande materiale a disposizione, ha deciso di fare una scelta conservativa dopo la rete del 2-1. I suoi cambi hanno condannato gli olandesi a subire i feroci attacchi nipponici che hanno così trovato la forza per siglare il 2-2 con l'ex Lazio Daichi Kamada. L'utilizzo di Koopmeiners sull'esterno destro non ha convinto e l'ingresso del redivivo Depay è stato deleterio. Invece, il CT giapponese Moriyasu ha saputo fare i giusti accorgimenti nel match.

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Moriyasu e le tattiche in diretta TV

TOKYO, GIAPPONE - 31 MAGGIO: L'allenatore del Giappone, Hajime Moriyasu, applaude i tifosi dopo l'amichevole internazionale tra Giappone e Islanda allo stadio MUFG di Tokyo, in Giappone, il 31 maggio 2026. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

Hajime Moriyasu allena la nazionale dall'autunno 2018, dopo il Mondiale russo in cui i giapponesi sono usciti agli ottavi col Belgio in un sorprendente 3-2. Da quel momento, il Giappone ha costruito una vera e propria squadra capace di farsi rispettare in ogni competizione disputata. Nel 2022 i nipponici hanno sconfitto la Germania e la Spagna, concludendo il girone al primo posto e venendo sconfitti agli ottavi di finale dalla Croazia, ma solo ai calci di rigore.

EL MÉTODO MORIYASU 🇯🇵📋



En el marco del estreno mundialista en Dallas que terminó 2-2 ante Países Bajos, el entrenador de Japón realizó indicaciones con una pizarra. pic.twitter.com/HoJegKwy3n — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

Quest'anno, i giapponesi puntano con decisione a superare gli ottavi di finale e per avanzare nel torneo, stanno provando nuove strategie in campo. Perciò, le lavagne utilizzate dal CT nipponico in campo hanno sorpreso tutti. Moriyasu, per comunicare le indicazioni ai calciatori, mantenendo la segretezza tattica, ha deciso di scrivere sulle lavagne a disposizione dei grossi numeri. Essi, oltre a indicare il recupero finale, contenevano dei veri e propri codici segreti per le istruzioni di gioco.

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