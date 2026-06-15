Dopo le polemiche degli ultimi giorni sull'uso dello spagnolo durante le conferenze stampa per i Mondiali 2026, la FIFA ha deciso di fare marcia indietro, consentendo a giornalisti e calciatori di parlare l'omonima lingua anche in assenza di squadre di lingua spagnola partecipanti. All'inizio la decisione era stata presa per "agevolare la massima comprensione dei media presenti", una limitazione dovuta anche a causa dell'impossibilità di mettere a disposizione traduttori, ma da adesso nelle conferenza stampa si potrà dunque parlare una lingua in più.

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Mondiali 2026, la FIFA consente l'uso dello spagnolo nelle conferenze stampa

Tutto è iniziato durante le conferenze stampa di

Vinicius Jr.

,

Achraf Hakimi

e

Frenkie de Jong

Marocco, nato e cresciuto a Madrid, Hakimi ha cercato di risolvere la situazione offrendosi di rispondere alla domanda in inglese, ma il funzionario , che non erano autorizzati a ricevere e rispondere alle domande in spagnolo. Gli stessi giocatori sono rimasti sorpresi dal divieto, che ha subito suscitato critiche da parte della stampa internazionale. Nel caso del capitano del, nato e cresciuto a Madrid, Hakimi ha cercato di risolvere la situazione offrendosi di rispondere alla domanda in inglese, ma il funzionario FIFA ha insistito affinché la risposta fosse interamente in inglese a causa delle traduzioni.

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LA FIFA RECTIFICA Y PERMITE EL ESPAÑOL EN TODAS LAS RUEDAS DE PRENSA.



El español ya está permitido. La FIFA dio marcha atrás y ahora permite preguntas y respuestas en castellano en todas las ruedas de prensa, incluso cuando no participen selecciones… pic.twitter.com/29ukzDq9Ui — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 15, 2026

I video delle conferenze stampa dei tre giocatori sono diventati virali in breve tempo, scatenando dibattiti e indignazione tra molti appassionati di questo sport. Di conseguenza, la FIFA ha fatto marcia indietro sulla sua decisione, consentendo l'uso dello spagnolo nelle conferenze stampa di tutte le competizioni. L'organizzazione non ha ancora rilasciato una dichiarazione in merito.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - 13 GIUGNO: Marquinhos del Brasile e Achraf Hakimi del Marocco si contendono il pallone durante la partita del Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Brasile e Marocco al New York New Jersey Stadium il 13 giugno 2026 a East Rutherford, Stati Uniti. (Foto di Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Lo spagnolo, come sappiamo, è la lingua ufficiale del Messico, uno dei tre paesi ospitanti del torneo, e per rispetto gli organizzatori hanno revocato la loro decisione. Inoltre, è anche la seconda lingua più parlata negli Stati Uniti, e ciò rappresenta un ulteriore motivo per consentire domande e risposte in una delle lingue più diffuse al mondo. A seguito delle polemiche, lo spagnolo è stato tra le traduzioni a disposizione dei media per le partite tra Germania-Curaçao (7-1), Olanda-Giappone (2-2) e Costa d'Avorio-Ecuador (1-0) di domenica scorsa. Tuttavia, l'inglese rimane la lingua ufficiale del torneo.

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