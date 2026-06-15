Alla vigilia dell’esordio mondiale contro la Nuova Zelanda, il commissario tecnico dell’Iran, Amir Ghalenoei, ha criticato apertamente la Fifa per la gestione del contesto che ha accompagnato la nazionale persiana negli ultimi giorni. Durante la conferenza stampa al Sofi Stadium di Los Angeles, il tecnico ha sottolineato come il calcio debba essere uno strumento di unione e serenità, sostenendo che l’organizzazione del torneo avrebbe dovuto garantire un’atmosfera più favorevole ai suoi giocatori. Le dichiarazioni sono arrivate poche ore dopo l’annuncio di una tregua nel conflitto tra Washington e Teheran da parte del presidente statunitense Donald Trump. Accanto a lui, l’attaccante Mehdi Taremi ha condiviso il momento con la squadra, reduce da un viaggio complesso da Tijuana, in Messico.

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Iran, ancora tensione prima dell'esordio ai Mondiali

Le parole di Amirhanno acceso il dibattito alla vigilia della prima sfidacontro la Nuova Zelanda. Il commissario tecnico della nazionale iraniana non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti della Fifa, ritenendo cheper garantire condizioni di maggiore serenità alla squadra in un momento particolarmente delicato sul piano internazionale. “Il calcio dovrebbe portare gioia e unire le persone”, ha dichiarato il tecnico nella sala stampa del Sofi Stadium di Los Angeles, evidenziando come il contesto vissuto dai suoi giocatori abbia inevitabilmente influenzato la preparazione alla competizione.

AL RAYYAN, QATAR - 3 febbraio 2024: Amir Ghalenoei, commissario tecnico dell'Iran, osserva il campo prima della partita dei quarti di finale della Coppa d'Asia AFC tra Iran e Giappone all'Education City Stadium, il 3 febbraio 2024 ad Al Rayyan, in Qatar. (Foto di Robert Cianflone/Getty Images).

Le sue parole sono arrivate a pochi minuti dall’annuncio di una tregua tra Washington e Teheran comunicata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un elemento che ha inevitabilmente fatto da sfondo alla conferenza stampa. Ghalenoei e l’attaccante Mehdi Taremi si sono presentati davanti ai giornalisti dopo il trasferimento da Tijuana, in Messico, dove la squadra aveva completato parte della preparazione. Il ct ha inoltre ringraziato i media per l’attenzione mostrata verso gli aspetti umani della vicenda, oltre a quelli strettamente sportivi. “Grazie per queste domande non solo tecniche e sportive: mi fate capire che avete compreso tutto quello che abbiamo passato”, ha affermato.

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