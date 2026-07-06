L'atmosfera si scalda alla vigilia della sfida tra Argentina ed Egitto, valevole per l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026. Dallo staff della nazionale africana è infatti arrivata una battuta provocatoria che ha immediatamente acceso gli animi tra i tifosi dell'Albiceleste.

"Noi abbiamo Salah e 26 Messi"

Loro hanno Messi, ma noi abbiamo Mohamed Salah e 26 Messi, e speriamo che Dio ci ricompensi".

Intervistato ai microfoni dell'emittente egizianail vice-allenatore dell'Egittoha lanciato un'importante provocazione agli avversari in vista degli ottavi di finale del Mondiale: "Gli ottavi contro l'

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 23 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il secondo gol della squadra con il compagno Rodrigo De Paul durante un'amichevole internazionale tra Argentina e Panama allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​23 marzo 2023 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Continuando, il membro dello staff tecnico egiziano ha spiegato la sua affermazione dicendo: "Non guarderemo Lionel Messi; stiamo dicendo ai giocatori di scendere in campo e giocare senza prestare attenzione ad un particolare giocatore avversario".

Le parole del vice-allenatore dell'Egitto su Messi

Giocare contro Messi? Non ci abbiamo nemmeno pensato. Siamo concentrati sulla nazionale egiziana. Scendiamo in campo per lottare in ogni partita, che si tratti di Messi o di qualsiasi altro avversario

. Ripeto, abbiamo Mohamed Salah e un gruppo di giocatori di altissimo livello".

🚨🗣️ Ibrahim Hassan (Egypt's assistant manager): "They have Messi but we have Salah, and we have 26 Messis ourselves."



"The victory will be ours, God willing." pic.twitter.com/LnEkuTkKTb — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 5, 2026

ha poi continuato il suo intervento aaffermando di non pensare al fuoriclasse argentino ma di voler concentrare le proprie energie sulla prestazione in campo dei suoi calciatori, sottolineando la fortuna di avere tra le proprie file un calciatore come: "

Infine, il fratello del commissario tecnico egiziano ha chiuso l'intervista rimarcando l'obiettivo di squadra: "Fin dal primo giorno abbiamo detto ai giocatori che non si tratta solo di partecipare; il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile nel torneo".