Il vice-allenatore della nazionale egiziana provoca l'Albiceleste: "L'Argentina ha Messi, ma noi abbiamo Salah e 26 Messi"
Finisce il sogno di Capo Verde: anche i tifosi dell'Argentina applaudono
L'atmosfera si scalda alla vigilia della sfida tra Argentina ed Egitto, valevole per l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026. Dallo staff della nazionale africana è infatti arrivata una battuta provocatoria che ha immediatamente acceso gli animi tra i tifosi dell'Albiceleste.
"Noi abbiamo Salah e 26 Messi"Intervistato ai microfoni dell'emittente egiziana Sada al-Balad, il vice-allenatore dell'Egitto Ibrahim Hassan ha lanciato un'importante provocazione agli avversari in vista degli ottavi di finale del Mondiale: "Gli ottavi contro l'Argentina? Loro hanno Messi, ma noi abbiamo Mohamed Salah e 26 Messi, e speriamo che Dio ci ricompensi".
Continuando, il membro dello staff tecnico egiziano ha spiegato la sua affermazione dicendo: "Non guarderemo Lionel Messi; stiamo dicendo ai giocatori di scendere in campo e giocare senza prestare attenzione ad un particolare giocatore avversario".
Le parole del vice-allenatore dell'Egitto su MessiIbrahim Hassan ha poi continuato il suo intervento a Sada al-Balad, affermando di non pensare al fuoriclasse argentino ma di voler concentrare le proprie energie sulla prestazione in campo dei suoi calciatori, sottolineando la fortuna di avere tra le proprie file un calciatore come Salah: "Giocare contro Messi? Non ci abbiamo nemmeno pensato. Siamo concentrati sulla nazionale egiziana. Scendiamo in campo per lottare in ogni partita, che si tratti di Messi o di qualsiasi altro avversario. Ripeto, abbiamo Mohamed Salah e un gruppo di giocatori di altissimo livello".
🚨🗣️ Ibrahim Hassan (Egypt's assistant manager): "They have Messi but we have Salah, and we have 26 Messis ourselves."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 5, 2026
"The victory will be ours, God willing." pic.twitter.com/LnEkuTkKTb
Infine, il fratello del commissario tecnico egiziano ha chiuso l'intervista rimarcando l'obiettivo di squadra: "Fin dal primo giorno abbiamo detto ai giocatori che non si tratta solo di partecipare; il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile nel torneo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA