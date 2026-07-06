Il futuro del Cuti potrebbe essere lontano da Londra. Il difensore centrale del Tottenham, dopo i recenti acquisti del club del nord-londinese, avrebbe richiesto la cessione e, tra i desideri del calciatore argentino, ci sarebbe una possibile esperienza nella massima serie spagnola.

Cristian Romero in Liga?

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ilsarebbe intenzionato a cedereproprio nel corso della finestra di calciomercato estiva. Una decisione appoggiata dal difensore centrale argentino, il quale, vedendo probabilmente un reparto difensivo Spurs decisamente affollato, avrebbe espresso il desiderio di giocare in

MANCHESTER, INGHILTERRA - 7 FEBBRAIO: Cristian Romero del Tottenham Hotspur si riscalda prima della partita di Premier League tra Manchester United e Tottenham Hotspur all'Old Trafford il 7 febbraio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Con l'inizio del calciomercato, il club londinese, ora sotto la nuova guida di Roberto De Zerbi, ha già iniziato un grande percorso di rinnovamento della rosa a partire proprio dal reparto difensivo. Nel corso della finestra attuale di calciomercato, infatti, sono già arrivati due difensori centrali di livello come Marcos Senesi e Jan Paul van Hecke.

Oltre al mercato in entrata, però, gli Spurs dovranno giustamente pensare anche al mercato in uscita e, come riportato da Fabrizio Romano, il Cuti Romero avrebbe espresso l'obiettivo di trovare una sistemazione in Spagna per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Le strade portano ad Atletico o Barcellona

🚨 Cuti Romero to Barcelona? Fabrizio Romano Drops the Latest!



Tottenham are seriously considering selling Cristian "Cuti" Romero this summer.



Despite his new contract, Spurs feel stacked at centre-back (with Van de Ven and others) and won’t be playing European football, which… pic.twitter.com/324iEtnCkG — Barca Xtra (@Barcaxtr) July 6, 2026

Come suggerisce anche il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, le principali candidate all'acquisto del campione del mondo argentino sarebbero. Entrambe sono alla ricerca di un difensore centrale di altissimo livello e, soprattutto, di grande esperienza e leadership.

La figura di Cristian Romero, di conseguenza, potrebbe essere perfetta sia per la squadra di Diego Simeone che per quella di Hansi Flick. Gli sviluppi ovviamente si avranno nelle prossime settimane ma, come analizzato da Mundo Deportivo, è probabile che, dopo il caso Julian Alvarez, tra Barça e Atletico inizi l'ennesimo braccio di ferro di calciomercato.