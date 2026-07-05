La Spagna si giocherà l'accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 nella serata di domani. Il match non è certo dei più comodi da affrontare in un ottavo di finale, ma sarà l'occasione per rivivere una sfida accaduta esattamente 16 anni fa. Il 29 giugno 2010 infatti andava in onda Spagna-Portogallo, valida per l'accesso ai quarti di finale del Mondiale sudafricano. La partita finì 1-o per gli iberici grazie a alla rete del bomber David Villa. L'anno dopo avrebbe debuttato uno dei centrocampisti più forti del panorama europeo, seppur fortemente limitato a causa dei molteplici infortuni. Thiago Alcantara non ha mai avuto fortuna con la nazionale spagnola, essendo stato protagonista negli anni di mezzo fra il ciclo d'oro (2008-2012) e la nuova macchina dominante del 2024. Eppure, un calciatore del suo talento avrebbe potuto trovare un posto in entrambe le selezioni.

Thiago Alcantara elegge il numero 1 al mondo

MADRID, SPAGNA - 20 APRILE: L'ambasciatore della Laureus Academy e calciatore spagnolo Thiago Alcântara (a sinistra) e il calciatore brasiliano Rafinha partecipano ai Laureus World Sports Awards Madrid 2026, il 20 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Patricia J. Garcinuno/Getty Images per Laureus)

Thiago Alcantara ha dato l'addio al calcio piuttosto precocemente, a soli 33 anni. L'evento è accaduto proprio nel luglio 2024, pochi giorni prima del trionfo europeo iberico. La sua carriera è stata solo in club di alto livello come dimostrano le 345 presenze in carriera divise fra Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool. Di trofei ne ha alzati parecchi e la sua classe non è mai stata dimenticata, nonostante le rare volte in cui è stato possibile vederlo in campo per 90'. Dopo il ritiro è entrato nello staff di Hansi Flick col Barça, ma la sua avventura è stata breve.

🚨 Thiago Alcantara on joining Andoni Iraola staff: “No, I don't have the badges”.



“I don't have enough of the badges to be a coach at Liverpool”, told @RioMeets. pic.twitter.com/HQsj69gCD6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Tuttavia, Thiago Alcantara è tornato a parlare pubblicamente ai microfoni del podcast su YouTube di Rio Ferdinand, parlando dei ragazzi terribili del nuovo Barcellona: "Lamine Yamal è un fenomeno. Può far vincere chiunque e si nota quanto sta incidendo in nazionale. Nei prossimi anni sarà sicuramente il migliore, ha già l'aura da grande giocatore inoltre è anche un ragazzo maturo. Il suo compagno Pedri è il miglior centrocampista del mondo, anche più di Declan Rice. Lo paragonerei al mio ex compagno Andrés Iniesta".