Le prestazioni con il Portogallo di Rafael Leao cominciano ad attirare l'interesse dei club europei: il Barcellona osserva, mentre il Milan si allontana
Portogallo, tifosi in delirio con la squadra dopo la vittoria contro la Croazia
Rafael Leao è tornato al centro del mercato dopo annate complicate. Tra un Mondiale che può rilanciarlo e una separazione dal Milan ormai annunciata da settimane, il futuro del portoghese può diventare uno dei temi più caldi dell'estate.
Il Barcellona osserva LeaoSecondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il Barcellona continua a monitorare Rafael Leao, esterno offensivo classe 1999 che, contro ogni probabilità, lascerà il Milan quest'estate. L'ammirazione di Joan Laporta per il portoghese, come riporta il quotidiano, non è una novità: il presidente blaugrana lo aveva già seguito in passato, negli anni in cui il club cercava un esterno mancino capace di spaccare le partite. Oggi, però, il contesto è cambiato: l'arrivo di Antony Gordon ha coperto quella zona di campo, mentre la priorità assoluta per il centravanti resta Julian Alvarez. Leao, dunque, rimane un nome monitorato ma non prioritario e, al Milan, il modulo di Ruben Amorim basato su due attaccanti che rientrano dentro il campo, si adatta poco alle caratteristiche più verticali del portoghese.
La voglia di lasciare il MilanLe parole di Leao sul proprio futuro hanno fatto tanto rumore e non hanno lasciato spazio a dubbi. A inizio giugno, ai microfoni della tv portoghese 'RTP', l'attaccante aveva dichiarato: "Ho già conquistato quel che volevo conquistare con il Milan. Se dovesse succedere, me ne andrò molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare". Dichiarazioni ribadite più volte nel giro delle settimane successive, che secondo diverse fonti italiane, avrebbero indebolito la posizione negoziale del Milan, orientato comunque a cedere il giocatore. Le pretendenti concrete, però, finora scarseggiano: solo il Galatasaray si sarebbe mosso con decisione, mentre Leao avrebbe espresso una preferenza verso la Premier League o La Liga.
Caricamento post Instagram...
Il percorso al MondialeSul campo, intanto, Leao sta ritrovando brillantezza con il Portogallo. Dopo un avvio dalla panchina, ha segnato il gol del definitivo 5-0 contro l'Uzbekistan nella fase a gironi e si è preso la titolarità nel Sedicesimo contro la Croazia, vinto per 2-1 dai lusitani grazie anche al suo assist per il qualificazione di Gonzalo Ramos, non ironicamente ora al Milan. Una prestazione che ha convinto e che porta ora il Portogallo alla super sfida degli Ottavi contro la Spagna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Francia batte Paraguay e vola ai quarti, decisivo Mbappé. Deschamps: "Non è un dittatore"
Notizie Calcio
De Siervo e la crisi del calcio italiano: "Tutti siamo responsabili ma faremo la nostra parte"
Calcio Estero
Mondiali, Marocco ai quarti. Brahim Diaz: "Bellissimo essere tra le prime 8 del Mondo"
Notizie Calcio
Messico, la pazza notte dei tifosi all'hotel dell'Inghilterra per disturbare la squadra
Calcio Estero
Fenerbahce interessato a Greenwood? Arriva la smentita ufficiale dei turchi
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti