Rafael Leao è tornato al centro del mercato dopo annate complicate. Tra un Mondiale che può rilanciarlo e una separazione dal Milan ormai annunciata da settimane, il futuro del portoghese può diventare uno dei temi più caldi dell'estate.

Il Barcellona osserva Leao

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', ilcontinua a monitorare, esterno offensivo classe 1999 che, contro ogni probabilità, lascerà ilquest'estate. L'ammirazione diper il portoghese, come riporta il quotidiano, non è una novità: il presidente blaugrana lo aveva già seguito in passato, negli anni in cui il club cercava un esterno mancino capace di spaccare le partite. Oggi, però, il contesto è cambiato: l'arrivo diha coperto quella zona di campo, mentre la priorità assoluta per il centravanti resta. Leao, dunque, rimane un nome monitorato ma non prioritario e, al Milan, il modulo dibasato su due attaccanti che rientrano dentro il campo, si adatta poco alle caratteristiche più verticali del portoghese.

LISBONA, PORTOGALLO - 06 GIUGNO: Felipe Faundez #26 del Cile combatte per il possesso Rafael Leao #17 del Portogallo durante l'amichevole internazionale tra Portogallo e Cile all'Estadio Nacional do Jamor il 06 giugno 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

La voglia di lasciare il Milan

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Il percorso al Mondiale

Le parole disul proprio futuro hanno fatto tanto rumore e non hanno lasciato spazio a dubbi. A inizio giugno, ai microfoni della tv portoghese 'RTP', l'attaccante aveva dichiarato: "Ho già conquistato quel che volevo conquistare con il Milan. Se dovesse succedere, me ne andrò molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare". Dichiarazioni ribadite più volte nel giro delle settimane successive, che secondo diverse fonti italiane, avrebbero indebolito la posizione negoziale del, orientato comunque a cedere il giocatore. Le pretendenti concrete, però, finora scarseggiano: solo ilsi sarebbe mosso con decisione, mentre Leao avrebbe espresso una preferenza verso la Premier League o La Liga.Sul campo, intanto,sta ritrovando brillantezza con il. Dopo un avvio dalla panchina, ha segnato il gol del definitivo 5-0 contronella fase a gironi e si è preso la titolarità nel Sedicesimo contro la, vinto per 2-1 dai lusitani grazie anche al suo assist per il qualificazione di, non ironicamente ora al. Una prestazione che ha convinto e che porta ora il Portogallo alla super sfida degli Ottavi contro la