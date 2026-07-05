Il Marocco vince e festeggia in campo il passaggio ai quarti
Il mercato del Milan tiene sempre più banco, con numerose operazioni in entrata molto chiacchierate. Amorim infatti, ha chiesto alla società una rosa ampia e competitiva, per riportare subito i rossoneri in Europa. A fare il punto della situazione è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano che è intervenuto sul proprio canale YouTube e ha parlato delle trattative in uscita e in particolar modo in entrata, soffermandosi in particolare su tre nomi accostati di recente al Diavolo: Ugarte, Hjulmand e Trincao. Su di loro, non ci sono prospettive positive: secondo il giornalista infatti, non sarebbero piste né calde né concrete. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
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