Il mercato del Milan tiene sempre più banco, con numerose operazioni in entrata molto chiacchierate. Amorim infatti, ha chiesto alla società una rosa ampia e competitiva, per riportare subito i rossoneri in Europa. A fare il punto della situazione è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano che è intervenuto sul proprio canale YouTube e ha parlato delle trattative in uscita e in particolar modo in entrata, soffermandosi in particolare su tre nomi accostati di recente al Diavolo: Ugarte, Hjulmand e Trincao. Su di loro, non ci sono prospettive positive: secondo il giornalista infatti, non sarebbero piste né calde né concrete. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>