Il Milan, dopo un deludente quinto posto arrivato dopo una sconfitta decisiva all'ultima giornata di campionato contro il Cagliari, è in piena rivoluzione in dirigenza, in campo e in panchina. Il primo acquisto della nuova era rossonera è stato il portoghese Gonçalo Ramos dal Paris Saint Germain, che vestirà la numero 9 la prossima stagione e che nell'ultima partita con il Portogallo al Mondiale ha trovato il gol decisivo per il passaggio del turno contro la Croazia ai sedicesimi di finale.

Adesso per la difesa è entrata nel vivo la trattativa per portare a Milano Mario Gila, difensore della Lazio autore di prestazioni di altissimo livello nelle ultime 4 stagioni in cui ha collezionato in totale 120 presenze e 2 gol.

Gila-Milan: accordo trovato con il giocatore

Secondo, il Milane adesso deve trattare con la dirigenza laziale per mettersi d'accordo sui costi. Dopo l'incontro andato in scena, il club rossonero ha raggiunto un'intesa con il difensore spagnolo e il suo entourage, con l'accordo che prevede uncon un ingaggio danetti a stagione.

VERONA, ITALIA - 11 GENNAIO: Mario Gila della SS Lazio premiato come migliore in campo dopo la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e SS Lazio allo Stadio Marcantonio Bentegodi l'11 gennaio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il Milan punta a trovare l'accordo definitivo tra lunedì e martedì, ben consapevole delle costose richieste del club biancoceleste, che valuta il cartellino del giocatore 30 milioni di euro: 25 milioni di parte fissa più altri 5 legati ai bonus.

Nel frattempo i rossoneri hanno superato la concorrenza del Napoli anche dal punto di vista dell'offerta economica presentata al calciatore. Gli azzurri, infatti, avevano proposto uno stipendio leggermente inferiore e, non avendo ancora trovato un'intesa con la Lazio a causa della necessità di completare prima alcune cessioni, sono stati sorpassati dalla società milanese, che ora è in netto vantaggio nella corsa al centrale spagnolo classe 2000.