Il difensore, in uscita dalla Lazio, è pronto ad iniziare un'altra avventura italiana con la maglia del nuovo Milan di Rúben Amorim.
Lazio, che trionfo contro il Milan! La gioia al fischio finale
Il Milan, dopo un deludente quinto posto arrivato dopo una sconfitta decisiva all'ultima giornata di campionato contro il Cagliari, è in piena rivoluzione in dirigenza, in campo e in panchina. Il primo acquisto della nuova era rossonera è stato il portoghese Gonçalo Ramos dal Paris Saint Germain, che vestirà la numero 9 la prossima stagione e che nell'ultima partita con il Portogallo al Mondiale ha trovato il gol decisivo per il passaggio del turno contro la Croazia ai sedicesimi di finale.
Adesso per la difesa è entrata nel vivo la trattativa per portare a Milano Mario Gila, difensore della Lazio autore di prestazioni di altissimo livello nelle ultime 4 stagioni in cui ha collezionato in totale 120 presenze e 2 gol.
Gila-Milan: accordo trovato con il giocatoreSecondo Gianluca Di Marzio, il Milan ha trovato un accordo con il difensore della Lazio e adesso deve trattare con la dirigenza laziale per mettersi d'accordo sui costi. Dopo l'incontro andato in scena giovedì 2 luglio, il club rossonero ha raggiunto un'intesa con il difensore spagnolo e il suo entourage, con l'accordo che prevede un contratto di cinque anni con un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.
Il Milan punta a trovare l'accordo definitivo tra lunedì e martedì, ben consapevole delle costose richieste del club biancoceleste, che valuta il cartellino del giocatore 30 milioni di euro: 25 milioni di parte fissa più altri 5 legati ai bonus.
Nel frattempo i rossoneri hanno superato la concorrenza del Napoli anche dal punto di vista dell'offerta economica presentata al calciatore. Gli azzurri, infatti, avevano proposto uno stipendio leggermente inferiore e, non avendo ancora trovato un'intesa con la Lazio a causa della necessità di completare prima alcune cessioni, sono stati sorpassati dalla società milanese, che ora è in netto vantaggio nella corsa al centrale spagnolo classe 2000.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA