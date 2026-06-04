Gli intrecci di mercato tra Milan e Napoli si fanno sempre più intensi. Non solo l'arrivo ormai imminente di Massimiliano Allegri sulla panchina degli azzurri ma anche l'indiscrezione su Rabiot, che potrebbe cambiare aria e approdare all'ombra del Vesuvio. Ma non è tutto: il club rossonero era piombato forte sul classe 2000 in forza alla Lazio Mario Gila ma anche il Napoli si è inserito nella trattativa per cercare di strapparlo agli avversari. Il centrale spagnolo è il primo nei pensieri della dirigenza rossonera da mesi ma dopo l'addio di Igli Tare la situazione si è complicata e il Milan sembra voler virare su altri profili. Nelle ultime ore poi, l'inserimento dei partenopei cercando di convincere il calciatore, con il contratto in scadenza con i capitolini a giugno dell'anno prossimo. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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