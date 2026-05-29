L'allenatore è ormai ai dettagli prima dell'ufficialità del suo approdo al Napoli: il racconto di Gianluca Di Marzio sulla trattativa

Luca Paesano
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Si è conclusa con un esonero la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, ma il suo futuro sarà ancora in Serie A, questa volta alla guida del Napoli. Dopo l’addio di Antonio Conte, il club campione d’Italia in carica ha deciso di puntare proprio sull’allenatore livornese per aprire un nuovo ciclo. Allegri è pronto a legarsi alla società partenopea con un contratto biennale. Nelle ultime ore, però, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato alcuni retroscena relativi alla trattativa tra il tecnico e il Napoli.

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