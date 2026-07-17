La Juventus, con un blitz, si assicura Zeki Celik. Il giocatore, poi, scrive una lettera d'addio ai tifosi giallorossi
Colpo di scena nelle ultimissime ore di calciomercato sull'asse Roma - Torino: la Juventus si assicura Zeki Celik. Mentre la società giallorossa stava eseguendo una serie di rinnovi importanti, ultimi quelli di Mancini e Cristante, il terzino destro Celik ha sorpreso tutti. Come riportano diverse fonti, il turco aveva trovato un accordo per estendere la durata del proprio contratto con la Roma ma, nelle ultime ore, il pressing della Juventus si è rivelato decisivo, soffiando il giocatore a una diretta contendente.
Celik-Juventus: le cifre dell'affareCome detto, l'operazione si è svolta e definita nel giro di pochissimo tempo. Celik, nonostante l'accordo sul rinnovo con la Roma, non ha inviato, tramite i propri rappresentanti, i documenti firmati alla società capitolina. Una decisione programmata e studiata a causa dell'inserimento netto della Juventus. La Vecchia Signora ha fatto svolgere al turco, nella giornata di ieri, le visite mediche al J Medical, il tutto senza annunciarlo alla stampa.
Il calciatore ex Lille, nel silenzio generale, ha firmato un contratto fino al giugno del 2029 con la Juventus. Liberatosi a parametro zero dalla Roma, il terzino destro percepirà 2.8 milioni di base fissa con alcuni bonus semplici da raggiungere e altri più complicati legati a obiettivi individuali e di squadra, potendo arrivare a 3.5 milioni totali. Un affare lampo da parte dei bianconeri, attratti dal giocatore già da tempo per poter far rifiatare il titolare Kalulu.
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La lettera d'addio ai tifosi giallorossiIl laterale turco ha salutato i tifosi della Roma dopo quattro stagioni: "Cari tifosi della Roma, oggi, mentre dico addio a questa incredibile famiglia, lo faccio con emozioni difficili da esprimere a parole. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è sempre stato un onore immenso e una fonte di grande orgoglio per me. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha aiutato a crescere, sia come calciatore che come persona. Insieme, abbiamo creato ricordi indimenticabili. Porterò sempre con me l'orgoglio di aver contribuito al ritorno della Roma in UEFA Champions League. Vorrei ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, tutti coloro che lavorano instancabilmente per questo club, i nostri direttori sportivi e ogni allenatore e membro dello staff tecnico con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi occuperà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita.
Un ringraziamento speciale va a José Mourinho per avermi dato l'opportunità di indossare questa maglia. Vorrei inoltre ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Juric e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno insegnato, per la fiducia che mi hanno accordato e per il loro incrollabile supporto. Infine, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Gian Piero Gasperini. Sebbene abbiamo lavorato insieme solo per un breve periodo, la fiducia, l'onestà e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato moltissimo. Gli sarò sempre grato. Ora è tempo per me di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Ma porterò sempre nel cuore questo club, questa città e tutti voi. Auguro all'AS Roma un continuo successo e spero che il club raggiunga tutti i traguardi che merita".
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