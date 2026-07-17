Colpo di scena nelle ultimissime ore di calciomercato sull'asse Roma - Torino: la Juventus si assicura Zeki Celik. Mentre la società giallorossa stava eseguendo una serie di rinnovi importanti, ultimi quelli di Mancini e Cristante, il terzino destro Celik ha sorpreso tutti. Come riportano diverse fonti, il turco aveva trovato un accordo per estendere la durata del proprio contratto con la Roma ma, nelle ultime ore, il pressing della Juventus si è rivelato decisivo, soffiando il giocatore a una diretta contendente.

Celik-Juventus: le cifre dell'affare

Come detto, l'operazione si è svolta e definita nel giro di pochissimo tempo., nonostante l'accordo sul rinnovo con la, non ha inviato, tramite i propri rappresentanti, i documenti firmati alla società capitolina. Una decisione programmata e studiata a causa dell'inserimento netto della. La Vecchia Signora ha fatto svolgere al turco, nella giornata di ieri, le visite mediche al J Medical, il tutto senza annunciarlo alla stampa.

PORTO, PORTOGALLO - 13 FEBBRAIO: Zeki Celik dell'AS Roma in azione durante la partita di andata degli spareggi ad eliminazione diretta di UEFA Europa League 2024/25 tra FC Porto e AS Roma, il 13 febbraio 2025 a Porto, in Portogallo. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il calciatore ex Lille, nel silenzio generale, ha firmato un contratto fino al giugno del 2029 con la Juventus. Liberatosi a parametro zero dalla Roma, il terzino destro percepirà 2.8 milioni di base fissa con alcuni bonus semplici da raggiungere e altri più complicati legati a obiettivi individuali e di squadra, potendo arrivare a 3.5 milioni totali. Un affare lampo da parte dei bianconeri, attratti dal giocatore già da tempo per poter far rifiatare il titolare Kalulu.

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La lettera d'addio ai tifosi giallorossi

Il laterale turco ha salutato i tifosi delladopo quattro stagioni: "Cari tifosi della Roma, oggi, mentre dico addio a questa incredibile famiglia, lo faccio con emozioni difficili da esprimere a parole., lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha aiutato a crescere, sia come calciatore che come persona. Insieme, abbiamo creato ricordi indimenticabili.. Vorrei ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, tutti coloro che lavorano instancabilmente per questo club, i nostri direttori sportivi e ogni allenatore e membro dello staff tecnico con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi occuperà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita.

ROME, ITALY - OCTOBER 05: Il giocatore della AS Roma Zeki Celik e l'allenatore Josè Mourinho durante una sessione di allenamento al Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 5 ottobre 2022 a Roma, Italia. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Un ringraziamento speciale va a José Mourinho per avermi dato l'opportunità di indossare questa maglia. Vorrei inoltre ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Juric e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno insegnato, per la fiducia che mi hanno accordato e per il loro incrollabile supporto. Infine, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Gian Piero Gasperini. Sebbene abbiamo lavorato insieme solo per un breve periodo, la fiducia, l'onestà e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato moltissimo. Gli sarò sempre grato. Ora è tempo per me di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Ma porterò sempre nel cuore questo club, questa città e tutti voi. Auguro all'AS Roma un continuo successo e spero che il club raggiunga tutti i traguardi che merita".