Nel primo giorno di ritiro della Roma, Gian Piero Gasperini fa il punto sul mercato e sugli obiettivi stagionali del club capitolino. L'allenatore giallorosso, in particolar modo, si è soffermato sulle aspettative delle prossime settimane, considerate decisive per la costruzione della squadra, e sulla crescita del progetto della Roma.

"Ci saranno accelerazioni"

Intervistato ai microfoni di Radio Anch'io Sport, celebre trasmissione di Radio Rai, Gian Piero Gasperini ha raccontato il rallentamento delle operazioni di mercato giallorosse nel mese di giugno: "A causa dei Mondiali, il calciomercato a giugno è stato un po' in paralisi per tutti. Adesso inizierà davvero e tutte i club mi sembrano molto agguerriti".

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Continuando, l'ex allenatore dell'Atalanta ha promesso accelerazioni importanti per quanto concerne il calciomercato del club della capitale: "Da oggi ci saranno accelerazioni importanti. I Friedkin? Dovrebbero arrivare nelle ore successive, sarà importante la loro presenza perché il calciomercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. Il nostro auspicio è quello di fare un buon calciomercato e rispondere all’entusiasmo di una città che ha già comprato moltissimi abbonamenti per lo stadio".

"Se resteremo in alto, tra qualche anno punteremo allo Scudetto"

Successivamente, al tecnico giallorosso è stato chiesto del campionato di Serie A che attende la Roma: "Chi è la favorita di quest'anno? L'Inter. Subito dopo ci sono altre squadre come Milan e Juventus, rimaste fuori dalla Champions League e che vorranno migliorare il loro percorso".

Roma, al via il raduno: grande entusiasmo a Trigoria per l’arrivo di Gian Piero Gasperini e dei giocatori giallorossi🟡🔴



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Quanto alle aspettative del club giallorosso, Gasperini ha spiegato: "La Roma deve proseguire il suo cammino cercando di restare in alto ed essere competitivo, in modo tale da rinforzarsi per bene di anno in anno. Se riusciremo a farlo per più anni, allora potremo ambire anche a puntare alla vittoria del campionato".