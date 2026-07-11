La Roma è una delle squadre più attive sul mercato ma ancora non è riuscita a chiudere alcuna operazione: l'ultima quella relativa a Mason Greenwood, ormai prossimo a vestire la maglia del Fenerbahce. Ma la priorità dei giallorossi, al momento, si chiama Diego Moreira. Il trequartista dello Strasburgo piace molto a Gian Piero Gasperini tanto che nelle ultime ore la dirigenza capitolina aveva avanzato un'offerta di 30 milioni ma il club francese vuole di più. Ecco la situazione.

Roma, si va avanti per Diego Moreira: lo Strasburgo chiede almeno 40 milioni

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La Roma prépare une offre de 30 M€ + 10 % à la revente, mais Strasbourg devrait la refuser. ❌



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In casa Roma va avanti la corsa per Diego. Il trequartista delloè un nome che circola ormai da giorni nell'ambiente giallorosso. Gian Pierovuole rinforzare il reparto offensivo e il classe 2004 è un profilo molto gradito all'ex tecnico dell. Proprio per questo la dirigenza della Lupa aveva avanzato un'offerta superiore ai 30 milioni di euro ma al momento la trattativa si fa tutta in salita.

Come riporta l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, lo Strasburgo vuole cedere il giocatore solo a titolo definitivo e per il cartellino del 22 enne chiede non meno di 40 milioni. Al momento ci sarebbe dunque ancora distanza tra le due parti e bisognerà vedere se il club di Dan Friedkin sarà disposto ad accontentare le richieste del club francese o se deciderà di virare su altri profili.

STRASBURGO, FRANCIA - 7 MAGGIO: Pep Chavarria del Rayo Vallecano contende il pallone a Diego Moreira del Racing Club de Strasbourg Alsace durante la partita di UEFA Europa Conference League tra Racing Club de Strasbourg Alsace e Rayo Vallecano de Madrid allo Stade de la Meinau, il 7 maggio 2026 a Strasburgo, Francia. (Foto di Simon Hofmann/Getty Images)

Oltre a Diego Moreira, come ricordiamo, la Roma è sulle tracce anche di Alejandro Garnacho. L'argentino non rientra nei piani del Chelsea e i giallorossi hanno immediatamente chiesto informazioni sul suo conto ma anche in questo la trattativa non sarà facile. L'attaccante ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale. Vuole tornare a sentirsi importante ma i Blues non sono disposti a svenderlo dopo i 57 milioni spesi per strapparlo al Manchester United.