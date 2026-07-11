Una semifinale dal sapore di una finalissima. Non si può certo pensare diversamente quando si parla di Spagna-Francia. Due anni dopo Euro2024 iberici e francesi si ritrovano nuovamente gli uni davanti agli altri per giocarsi un posto nella finalissima di un torneo, ma questa volta la posta in palio è molto più alta: la finale del Mondiale 2026. Ad accendere subito la sfida ci hanno pensato Lamine Yamal e Luis de La Fuente, attaccante e allenatore delle Furie Rosse.

La Spagna lancia la sfida alla Francia

"Ma guarda chi si rivede". Dopo due anni Spagna si ritrovano contro in semifinale. Due squadre che ormai da anni stanno incantando il mondo del pallone e che adesso si giocano, nuovamente, un posto nella finalissima di una competizione. La sfida di martedì sarà una sorta di rivincita per la squadra di Didier, dopo l'1-2 subìto a Monaco, ma i giocatori disono pronti a dare ai Blues una nuova delusione.

Subito dopo la vittoria contro il Belgio, il CT delle Furie Rosse è intervenuto in conferenza stampa dove ha ribadito che "i suoi giocatori possono battere chiunque". Parole che non hanno bisogno di interpretazioni e che evidenziano come la Spagna abbia tutto per giocarsi la vittoria il prossimo 19 luglio: "Non è un'esagerazione definire questa partita una finale prima della finale - ha dichiarato il tecnico spagnolo - Anche quella contro il Portogallo lo è stata. Siamo tra le squadre in grado di raggiungere la finale".

Spain claim their spot in the Semi-finals 🇪🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sQtoABmw9V — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026

Quella di martedì sarà la terza semifinale consecutiva in tre anni tra iberici e francesi. Dopo quella in Germania, le due squadre si sono affrontate l'anno dopo in quella valida per la qualificazione alla finale di Nations League, e anche in quel caso la Spagna ebbe la meglio dopo i tiri dal dischetto. Non c'è due senza tre? De La Fuente predice calma e concentrazione: "Siamo consapevoli del loro immenso potenziale, ma sappiamo anche di essere l'unica squadra ad averli battuti in due semifinali. La partita sarà più aperta che mai. Dovremo alzare il nostro livello di gioco e daremo il massimo".

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: L'allenatore della nazionale spagnola Luis de la Fuente osserva la partita prima dell'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE di Barcellona, Spagna, il 31 marzo 2026. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Dello stesso parere è Lamine Yamal. L'attaccante del Barcellona è stato decisivo due anni fa contro la Francia e ora è pronto a ripetersi. Le sue parole dicono tutto: "Credo che se hanno qualcosa da temere, siamo noi. Siamo due squadre di altissimo livello, sono le due migliori. Vedremo cosa succederà, ma non abbiamo paura". La sfida è lanciata.