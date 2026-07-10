Walter Sabatini e il messaggio per Ederson: "Gasp lo ha completato, ma deve segnare di più"

Ederson alla fine non sarà un giocatore del Manchester United. Il brasiliano aveva da poco svolto le visite mediche e ormai il suo passaggio ai Red Devils era alle battute finali ma nelle ultime ore è arrivato il clamoroso dietrofront da parte del club inglese. A rivelarlo è stato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo sito ufficiale. Il classe'99, dunque, farà ritorno all'Atalanta in attesa di conoscere novità sul suo futuro, ancora a Bergamo oppure in una nuova squadra.

Manchester United-Ederson, salta tutto: i Red Devils hanno informato l'Atalanta di non voler proseguire

🚨⚠️ EXCL: Éderson to Manchester United, deal OFF and considered as collapsed as Man Utd informed Atalanta.



Atalanta believe Éderson is 100% fit and will welcome the midfielder back as part of their squad, as Man United changed their plans.



Éderson won’t join #MUFC. pic.twitter.com/8e5YD25BEC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

Clamoroso ribaltone nella trattativa che avrebbe dovuto portare Ederson al. La trattativa è definitivamente saltata. Per il passaggio del brasiliano ai Red Devils sembrava ormai tutto fatto, tant'è che il brasiliano aveva svolto le visite mediche. Ma per qualche motivo il club inglese ha deciso di non proseguire nella trattativa e hanno anche informato l'della loro sorprendente decisione.

L'ex Salernitana, dunque, farà ritorno a Bergamo per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. Il classe '99, come ricordiamo, è reduce dal Mondiale con il Brasile, terminato la scorsa domenica dopo il KO contro la Norvegia. Nell'omonima competizione, il 26 enne aveva disputato due partite: contro Haiti e quella contro la nazionale scandinava, per un totale di poco più di 20 minuti. La clamorosa decisione da parte del Manchester United non esclude una permanenza in neroazzurro da parte del brasiliano dato che Sarri lo vede come un'ottima risorsa, ma per questo bisognerà aspettare la decisione della dirigenza orobica.

BERGAMO, ITALIA - 25 GENNAIO: Ederson dell'Atalanta osserva il campo durante il riscaldamento prima della partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio 1913 al Gewiss Stadium, il 25 gennaio 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Prima di approdare all'Atalanta, Ederson ha giocato nel suo paese natale con le maglie di Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza. Nel gennaio 2022 si è trasferito alla Salernitana dove gli sono bastate 15 partite per farsi notare dalle big della Serie A. Alla fine a spuntarla, appunto, è stato il club orobico nel quale fino ad ora ha totalizzato 180 presenze e 16 reti e vinto l'Europa League nel 2024.