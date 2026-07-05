Il Manchester United vuole tornare in cima al campionato inglese. Ormai sono tanti anni che le gerarchie nella città industriale nel Nord-Ovest d'Inghilterra si sono ribaltate. Il club più vincente e più influente nel calcio europeo non è più la celebre banda di Sir Alex Ferguson bensì i Citizens allenati per molto tempo da Pep Guardiola. Lo United ha vissuto anni di grande magra, colmati parzialmente da una Europa League vinta con José Mourinho e qualche coppa nazionale come FA Cup, Community Shield e League Cup. Gli allenatori bruciati in questo tritacarne sono stati parecchi: da Van Gaal fino a Erik Ten Hag, passando per l'ex leggenda Solskjær e Ruben Amorim. Tuttavia, la stagione passata, nonostante una prima parte in linea coi disastri degli ultimi anni, è stata molto positiva. L'avvento di Michael Carrick ha risollevato le sorti dei Red Devils e la dirigenza vuole ricompensarlo.

Andrey Santos è il nuovo obiettivo del Man United

LONDRA, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Andrey Santos del Chelsea festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur a Stamford Bridge, il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Michael Carrick si è guadagnato la permanenza sulla panchina del Manchester United dopo aver trascinato elegantemente il club in Champions League. Le vittorie contro City e Arsenal hanno convinto la dirigenza a rinnovargli il contratto e adesso a intervenire sul mercato per regalargli la rosa ideale. I Red Devils hanno già chiuso Ederson dall'Atalanta per 35 milioni di sterline. Tuttavia, l'ex atalantino è impegnato con la nazionale brasiliana al Mondiale e non sarà pronto per parecchio tempo. Così, data anche la partenza a zero di Casemiro, il club ha messo gli occhi su un altro giocatore brasiliano per evitare di perdere tempo a inizio stagione.

🚨 Manchester United exploring deal to sign Andrey Santos from Chelsea. No club talks yet - enquiries by multiple suitors to 22yo’s agents. #MUFC keen but will depend on price. #CFC would not block move if suits all parties @TheAthleticFC after @Will_Unwin https://t.co/Tu9nemUkcG — David Ornstein (@David_Ornstein) July 5, 2026

La dirigenza del Manchester United ha individuato in Andrey Santos il giocatore ideale da piazzare nel proprio reparto di centrocampo. Come riportato dalla testata The Athletic, tra i due club non sarebbe ancora iniziata nessuna trattativa ma ci sarebbero stati i primi contatti. Il prezzo è ancora segreto, ma i Blues sono disposti ad ascoltare offerte per il gioiellino di 22 anni, che dopo una grande stagione in doppia cifra allo Strasburgo, ha trovato poco spazio nelle rotazioni del Chelsea.