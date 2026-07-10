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La Spagna conquista la semifinale del Mondiale al termine di una sfida combattuta contro il Belgio, superato per 2-1 al termine di una gara ricca di emozioni. La formazione spagnola ha dovuto rimontare lo svantaggio iniziale firmato da Charles De Ketelaere, prima di completare la rimonta grazie alle reti di Fabián Ruiz e Mikel Merino, autore del gol decisivo all'88'.

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Un successo che permette alla squadra di proseguire il proprio cammino nella competizione e di conquistare il pass per il penultimo atto del torneo, dove affronterà la Francia in una sfida tra due delle grandi protagoniste del Mondiale.

Belgio in gol con De Ketelaere, ma Spagna padrona del campo

La partita si è aperta con un Belgio che ha tentato di sorprendere la Spagna senza riuscirci: Fabián Ruiz ha aperto le marcature in favore della Roja al 30'. Con l'avanzare della gara è arrivata la rete del pareggio al 41' di

, bravo a sfruttare una delle poche occasioni costruite dalla squadra di Rudi Garcia.

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La Spagna, però, non ha perso il controllo della gara e ha continuato a spingere attraverso il possesso palla e una pressione costante. I numeri raccontano una partita dominata territorialmente dagli spagnoli:

,

e un valore di

, contro lo 0.37 degli avversari.

L'infortunio di Courtois cambia la partita

Uno degli episodi chiave della gara è stato l'

, costretto a lasciare il campo e a privare il Belgio del suo leader tra i pali. L'assenza del portiere ha pesato sull'equilibrio della sfida, soprattutto nella fase finale, quando la Spagna ha aumentato ulteriormente la pressione alla ricerca del gol qualificazione.

Il Belgio ha provato a resistere, affidandosi soprattutto alle ripartenze, ma ha faticato a creare pericoli concreti: soltanto 5 conclusioni totali e una sola grande occasione costruita nel corso dei novanta minuti.

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Merino regala la semifinale: ora c'è la Francia

Quando la partita sembrava destinata ai tempi supplementari è arrivato il colpo decisivo della Spagna. All'

,

ha trovato la rete del definitivo

, completando una rimonta che vale un posto tra le migliori quattro nazionali del torneo. Un vero e proprio uomo del destino, un talismano che ha regalato già la gioia del vantaggio in extremis nella precedente gara col Portogallo e che adesso si è ripetuto.

La Spagna continua così il proprio percorso da protagonista e si prepara ora alla sfida contro la Francia, una delle partite più attese della competizione. Sarà un confronto tra due squadre ricche di talento e con grandi ambizioni: in palio c'è l'accesso alla finale del Mondiale.

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