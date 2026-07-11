40 anni e non sentirli, affatto. Il portiere di Capo Verde è stato semplicemente l'uomo in più della sua nazionale. Nei fatti, era del tutto sconosciuto prima che questo mondiale lo portasse sotto le luci della ribalta. L'ascesa di Vozinha è dovuta alle prestazioni offerte di livello assoluto che hanno catturato perfino l'interesse della scienza.

Vozinha, che onore! La scienza ti premia con un riconoscimento speciale

È la biologia marina la branca che ha voluto riconoscere un premio a. Nello specifico, il ricercatore spagnolo Jesus Ortea nella sua opera Historias de la Biodiversidad ha presentato una nuova specie marina. Si tratterebbe di una, circa 4 millimetri di lunghezza, e dal colore rosso. Aldisa vozinhai è il nome a cui ha pensato il ricercatore per riferirsi alla nuova creatura. Tradotto: la lumaca di Vozinha. Prima che pubblicasse il suo scritto, nessuno conosceva la creatura. Adesso in tanti appassionati potranno ricordarla con maggiore facilità, un po' come è accaduto allo stesso portiere.

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Kevin Pina di Capo Verde festeggia con Vozinha di Capo Verde durante la partita della Serie FIFA tra Cile e Capo Verde all'Eden Park il 27 marzo 2026 a Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

È nel Mare Caraibico che Jesus Ortea ha condotto le sue ricerche, più precisamente nei pressi di Havana, Cuba e dell'arcipelago di Guadalupa. I lavori si sono svolti proprio durante la fase a gironi del mondiale, in concomitanza degli interventi prodigiosi di Vozinha. Attribuire la nuova lumaca di mare al quarantenne capoverdiano è un modo, stando al ricercatore, per ringraziare tutta la piccola nazione africana. Proprio lì, nel 2023, ricevette una Medaglia di Merito ambientale che ne riconosceva gli studi effettuati nell'arcipelago.

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