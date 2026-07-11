Kane e Haaland sono i punti di riferimento delle rispettive nazionali. Due goleador molto prolifici che, a detta del primo, hanno stili di gioco diversi.
Bayern, la nostalgia inglese di Harry Kane: e la battuta sul "pezzotto"...
L'Inghilterra è attesa nella seconda serata italiana dalla sfida con la Norvegia. Neanche a dirlo, i protagonisti dell'incontro saranno due dei migliori centravanti in circolazione. Harry Kane e Erling Haaland si affrontano non soltanto per un posto in semifinale, ma anche per il titolo di capocannoniere della competizione. Intanto, in conferenza stampa, all'inglese è stato chiesto un parere sul fuoriclasse norvegese.
Kane, elogi per Haaland: "Fortissimo, ma non paragonateci!"Soltanto Kylian Mbappé e Lionel Messi hanno segnato più di Kane e Haaland. Mai in una Coppa del Mondo gli attaccanti avevano segnato così tanto trascinando interi Paesi e milioni di tifosi sulle proprie spalle. Ma tant'è. Oggi uno tra l'inglese e il norvegese abbandonerà il torneo, mentre l'altro rinsalderà la propria candidatura della rispettiva nazionale. Harry Kane e Erling Haaland non differiscono soltanto per l'età, 32 anni a 25. Secondo l'attaccante inglese, c'è molto altro che intercorre tra i due.
Per Kane metterli a confronto trascurerebbe il loro stesso modo di interpretare il ruolo di centravanti: "Siamo due giocatori completamente diversi. So che siamo entrambi centravanti, ma quasi giochiamo in due ruoli diversi: Erling è stato incredibile, il suo rapporto gol/partita è eccezionale, fisicamente è una macchina, una bestia. La sua rifinitura è di altissimo livello e il suo record come marcatore parla da sé". I 6 centri lo mettono a una sola lunghezza di distanza dal norvegese, ma non sono tanto i gol il nucleo del discorso: "Mi vedo come un giocatore diverso, anche se segno anche gol. Mi piace toccare di più la palla, essere un po' più coinvolto nel gioco, ma posso anche giocare come un vero numero 9".
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