L'Inghilterra è attesa nella seconda serata italiana dalla sfida con la Norvegia. Neanche a dirlo, i protagonisti dell'incontro saranno due dei migliori centravanti in circolazione. Harry Kane e Erling Haaland si affrontano non soltanto per un posto in semifinale, ma anche per il titolo di capocannoniere della competizione. Intanto, in conferenza stampa, all'inglese è stato chiesto un parere sul fuoriclasse norvegese.

Kane, elogi per Haaland: "Fortissimo, ma non paragonateci!"

Soltanto Kyliane Lionelhanno segnato più di Kane e Haaland. Mai in una Coppa del Mondo gli attaccanti avevano segnato così tanto trascinando interi Paesi e milioni di tifosi sulle proprie spalle. Ma tant'è. Oggi uno tra l'inglese e il norvegese abbandonerà il torneo, mentre l'altro rinsalderà la propria candidatura della rispettiva nazionale. Harry Kane e Erling Haaland non differiscono soltanto per l'età, 32 anni a 25. Secondo l'attaccante inglese, c'è molto altro che intercorre tra i due.

(COMBO) Questa combinazione di foto creata il 10 luglio 2026 mostra l'attaccante dell'Inghilterra #09 Harry Kane allo stadio New York/New Jersey a East Rutherford il 27 giugno 2026; e l'attaccante della Norvegia #09 Erling Braut Haaland allo stadio New York/New Jersey a East Rutherford il 5 luglio 2026. Norvegia e Inghilterra si incontreranno in un match dei quarti di finale del torneo di calcio della Coppa del Mondo 2026 a Miami l'11 luglio 2026. (Foto di Angela WEISS e Odd ANDERSEN / AFP via Getty Images)

Per Kane metterli a confronto trascurerebbe il loro stesso modo di interpretare il ruolo di centravanti: "Siamo due giocatori completamente diversi. So che siamo entrambi centravanti, ma quasi giochiamo in due ruoli diversi: Erling è stato incredibile, il suo rapporto gol/partita è eccezionale, fisicamente è una macchina, una bestia. La sua rifinitura è di altissimo livello e il suo record come marcatore parla da sé". I 6 centri lo mettono a una sola lunghezza di distanza dal norvegese, ma non sono tanto i gol il nucleo del discorso: "Mi vedo come un giocatore diverso, anche se segno anche gol. Mi piace toccare di più la palla, essere un po' più coinvolto nel gioco, ma posso anche giocare come un vero numero 9".

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Anche lo stesso Kane è estasiato dallanel torneo, un qualcosa di inconsueto: "Penso che questo Mondiale sia incredibile sotto questo aspetto, con tutti i migliori attaccanti che segnano.Penso che i tifosi e i media si divertano a guardare questo." In testa, però, l'inglese ha un vero traguardo che trascende le questioni personali: "". L'attenzione non va mai abbassata, anche quando sono stati realizzatiin una sola annata sportiva: "Questa stagione sta andando molto bene sotto questo aspetto, ma ovviamente si possono incontrare giocatori di grande qualità: penso che sia questo che mi tiene affamato, ciò che mi spinge al massimo livello".