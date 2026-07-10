L'Hard Rock Stadium di Miami in Florida sarà teatro della partita tra Norvegia ed Inghilterra. La sfida avrà inizio alle 17 (ora locale) di sabato 11 luglio. A preoccupare, tuttavia, rimangono le condizioni meteo avverse. I giocatori durante il match, infatti, potrebbero avvertire delle difficoltà respiratorie e colpi di calore.

Haaland vs Kane, sfida rimandata? Le ultime da Miami

Il Sun si è proiettato verso la sfida da cui è attesa la Nazionale dei Tre Leoni. Fermare Haaland e compagni, fin qui, è stata impresa ardua per quasi tutte le squadre e l'Inghilterra dovrà riuscire a trovare delle contromisure adeguate. Il Servizio Meteorologico Nazionale negli Stati Uniti ha diramato un'allerta per il caldo intenso. Le temperature, difatti, si sono attestate suilungo la costa sudorientale della Florida nella giornata di giovedì. Oltre a ciò, potrebbe pesare sull'andamento regolare della partita il subentro di unaproveniente direttamente dal deserto del Sahara.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MAGGIO: Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra, parla con i media durante una conferenza stampa per l'annuncio della squadra inglese per la Coppa del Mondo FIFA 2026 al Wembley Stadium il 22 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Già dall'inizio di questa settimana essa avrebbe bussato alle porte degli USA, rimanendo comunque soltanto sospesa nell'aria. Persone con difficoltà respiratorie potrebbero accusare più marcatamente i segni del suo passaggio, rappresentando un'ulteriore insidia per la disputa di Norvegia-Inghilterra. A un giovedì molto secco, poi, farà seguito un venerdì con elevato rischio di temporali data la crescente umidità. A tal proposito, la sfida tra i fuoriclasse Kane e Haaland rimane in allerta anche per gli eventuali temporali.

Haaland vs Kane, che sfida!

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La sfida tra le due nazionali mette in palio un posto in. Norvegia ed Inghilterra si affronteranno a viso aperto, mentre i bookmakers vedono favoriti i ragazzi di Tuchel. Chi dovesse uscire vincitore del match se la vedrebbe con una tra Argentina e Svizzera., con un assist, mentrenella classifica marcatori con 7 centri. Prima di loro, neanche a dirlo, Mbappé e Messi appaiati ad 8 gol ciascuno. Quella tra Norvegia ed Inghilterra, quindi, pare una sfida nella sfida, anche per il premio di goleador del torneo.