Dai temporali al caldo intendo fino a una nuvola di sabbia che si è alzata sull'oceano: sono tante le insidie per la disputa regolare di Norvegia-Inghilterra.
Prima la doppietta, poi la viking row: Haaland manda in estasi la Norvegia
L'Hard Rock Stadium di Miami in Florida sarà teatro della partita tra Norvegia ed Inghilterra. La sfida avrà inizio alle 17 (ora locale) di sabato 11 luglio. A preoccupare, tuttavia, rimangono le condizioni meteo avverse. I giocatori durante il match, infatti, potrebbero avvertire delle difficoltà respiratorie e colpi di calore.
Haaland vs Kane, sfida rimandata? Le ultime da MiamiIl Sun si è proiettato verso la sfida da cui è attesa la Nazionale dei Tre Leoni. Fermare Haaland e compagni, fin qui, è stata impresa ardua per quasi tutte le squadre e l'Inghilterra dovrà riuscire a trovare delle contromisure adeguate. Il Servizio Meteorologico Nazionale negli Stati Uniti ha diramato un'allerta per il caldo intenso. Le temperature, difatti, si sono attestate sui 43 gradi centigradi lungo la costa sudorientale della Florida nella giornata di giovedì. Oltre a ciò, potrebbe pesare sull'andamento regolare della partita il subentro di una nuvola di sabbia proveniente direttamente dal deserto del Sahara.
Già dall'inizio di questa settimana essa avrebbe bussato alle porte degli USA, rimanendo comunque soltanto sospesa nell'aria. Persone con difficoltà respiratorie potrebbero accusare più marcatamente i segni del suo passaggio, rappresentando un'ulteriore insidia per la disputa di Norvegia-Inghilterra. A un giovedì molto secco, poi, farà seguito un venerdì con elevato rischio di temporali data la crescente umidità. A tal proposito, la sfida tra i fuoriclasse Kane e Haaland rimane in allerta anche per gli eventuali temporali.
Haaland vs Kane, che sfida!
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