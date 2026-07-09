La squadra di Pochettino darà la metà del montepremi guadagnato alla nazionale femminile: è l'accordo per la parità salariale
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Il Mondiale 2026 degli Stati Uniti si è chiuso agli ottavi di finale. La squadra di Mauricio Pochettino ha potuto ben poco contro un Belgio che ha concesso poco agli States e alla fine ha avuto la meglio con un dominante 4-1. Tutto in una partita dove si è parlato più per le polemiche relative al caso Balogun e alla squalifica revocata. Il torneo ha fruttato a Pulisic e compagni un montepremi di 14 milioni di dollari il quale, però, non verrà incassato per intero.
Stati Uniti, la squadra di Pochettino divide il montepremi con la Nazionale femminileIl cammino degli Stati Uniti nel Mondiale casalingo si è interrotto agli ottavi di finale dopo la sconfitta contro il Belgio. La nazionale di Mauricio Pochettino si porta a casa un cammino soddisfacente, nonostante le polemiche, e anche 14 milioni di euro di montepremi concessi dalla FIFA per il traguardo raggiunto. Si tratta del premio stabilito in partenza, ma gli statunitensi non lo incasseranno per intero per via degli accordi sulla parità salariale della US Soccer. Poco meno della metà della somma verrà infatti consegnata alla nazionale di calcio femminile che giocherà i Mondiali l'anno prossimo.
The quarter-finals are set 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
Come riportato dal quotidiano New York Post, la squadra maschile conserverà il 20% e il resto del montepremi verrò diviso a metà: ogni calciatore convocato da Pochettino riceverà circa 209mila euro per le cinque partite disputate. L'accordo è stato fatto per la parità salariale in vigore dal 2022, quando alcune calciatrici hanno citato in giudizio la federazione accusandola di discriminazione di genere. La nazionale femminile nella sua storia ha vinto quattro Mondiali, mentre quella maschile non è mai andata oltre gli ottavi.
Nel 2022, infatti, gli Stati Uniti avevano guadagnato 11 milioni di euro nonostante l'eliminazione agli ottavi, mentre la squadra femminile solo uno, nonostante fosse arrivata alla stessa fase della competizione. Le americane, come accennato, prenderanno parte al Mondiale il prossimo anno e, come di comune accordo, anche loro divideranno il montepremi con la nazionale maschile.
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