Panama elimina gli Stati Uniti, Waterman segna e va da Henry: "Sei il mio idolo!"

Il Mondiale 2026 degli Stati Uniti si è chiuso agli ottavi di finale. La squadra di Mauricio Pochettino ha potuto ben poco contro un Belgio che ha concesso poco agli States e alla fine ha avuto la meglio con un dominante 4-1. Tutto in una partita dove si è parlato più per le polemiche relative al caso Balogun e alla squalifica revocata. Il torneo ha fruttato a Pulisic e compagni un montepremi di 14 milioni di dollari il quale, però, non verrà incassato per intero.

Stati Uniti, la squadra di Pochettino divide il montepremi con la Nazionale femminile

The quarter-finals are set 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Il cammino degli Stati Uniti nel Mondiale casalingo si è interrotto agli ottavi di finale dopo la sconfitta contro il. La nazionale di Mauriciosi porta a casa un cammino soddisfacente, nonostante le polemiche, e anchedi montepremi concessi dallaper il traguardo raggiunto. Si tratta del premio stabilito in partenza, ma gli statunitensi non lo incasseranno per intero per via degli accordi sulla parità salariale della US Soccer. Poco meno della metà della somma verrà infatti consegnata alla nazionale di calcio femminile che giocherà i Mondiali l'anno prossimo.

Come riportato dal quotidiano New York Post, la squadra maschile conserverà il 20% e il resto del montepremi verrò diviso a metà: ogni calciatore convocato da Pochettino riceverà circa 209mila euro per le cinque partite disputate. L'accordo è stato fatto per la parità salariale in vigore dal 2022, quando alcune calciatrici hanno citato in giudizio la federazione accusandola di discriminazione di genere. La nazionale femminile nella sua storia ha vinto quattro Mondiali, mentre quella maschile non è mai andata oltre gli ottavi.

DOHA, QATAR - 29 NOVEMBRE: (Da sinistra a destra) Antonee Robinson, Tim Ream e Kellyn Acosta degli Stati Uniti festeggiano dopo la vittoria per 1-0 durante la partita del Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Iran e Stati Uniti allo stadio Al Thumama il 29 novembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Nel 2022, infatti, gli Stati Uniti avevano guadagnato 11 milioni di euro nonostante l'eliminazione agli ottavi, mentre la squadra femminile solo uno, nonostante fosse arrivata alla stessa fase della competizione. Le americane, come accennato, prenderanno parte al Mondiale il prossimo anno e, come di comune accordo, anche loro divideranno il montepremi con la nazionale maschile.