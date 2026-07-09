Solo una rete realizzata in questo Mondiale per Lamine Yamal, quella contro l'Arabia Saudita nella seconda giornata della fase a gironi. Dal punto di vista realizzato certamente ci si aspettava di più dal talento del Barcellona ma nonostante tutto il numero 19 della Spagna è sempre stato protagonista di prestazione dignitose, degne della sua fama. Eppure, c'è più di qualcuno che non la pensa così. C'è più di qualche tifoso che vuole "tutto e subito" dal 19 enne. Ecco come l'esterno del Barça ha risposto alle critiche.

Spagna, Yamal non dà peso alle critiche e pensa solo al Belgio: "Importante è restare calmi e andare avanti"

Lamine

Yamal

sembra imperturbabile di fronte alla pressione e al clamore che lo circonda. Sa che esistono due tipi di persone: quelle che gli sono sempre state accanto e quelle che non aspettano altro che criticarlo. Per lui è uno stimolo. Anche i suoi compagni lo vedono come uno dei pochi in grado di cambiare la partita, persino Rodri qualche settimana fa in un'intervista aveva dichiarato: "Speriamo che Lamine dimostri di essere uno dei migliori nei giorni importanti". Parole che confermano quante responsabilità abbia il numero 19 in questo Mondiale nonostante l'età.

The quarter-finals are set 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Responsabilità che non spaventano il talento del Barcellona. A confermalo è lo stesso Yamal. "La vedo come qualcosa che posso apprezzare di più. È bello che le persone credano in te e si fidino di te. La vedo come una cosa positiva, non come una pressione, e questo mi rende molto felice". Ovviamente, ci sono anche quelle persone che aspettano e sperano solo di vederti fallire. Come rispondere a queste persone?: "L'importante è rimanere calmi e continuare sulla strada intrapresa, che è quella della vittoria, della vittoria e ancora della vittoria. Alla fine, non importa cosa dice la gente, l'importante è vincere".

BERLINO, GERMANIA - 14 LUGLIO: Lamine Yamal (Spagna) festeggia con il trofeo Henri Delaunay di UEFA Euro 2024 dopo la vittoria della sua squadra nella finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra, disputata all'Olympiastadion di Berlino, in Germania, il 14 luglio 2024. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Parole che non hanno bisogno di interpretazioni: "Alla fine quando vinci tutto fa meno male - continua Yamal - Ci sono giorni in cui pensi: 'Cavolo, non capisco perché mi dicono queste cose'. Ma nei giorni in cui ti senti bene, tutti dovrebbero semplicemente stare zitti". Quando gli è stato chiesto se avesse rispettato le aspettative del Mondiale, il numero 19 ha risposto: "Credo di poter fare di meglio. Sono molto esigente con me stesso. Non sono soddisfatto di quello che faccio. Non ho mai detto: 'Ok, basta così'. Non ho raggiunto il mio obiettivo nemmeno al Barça, quindi non lo raggiungerò neanche adesso".