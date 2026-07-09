Durante Turchia-Paraguay, l'arbitro Barton ha espulso Miguel Almiron: il calciatore paraguaiano è stato sanzionato per essersi coperto la bocca mentre si rivolgeva a Muldur. Secondo le norme Ifab, si tratta del primo rosso della storia per copertura labiale. Questo provvedimento potrebbe essere applicato ancora ai Mondiali o in altri campionati europei, ma la Serie A ha deciso diversamente.

La scelta dell'AIA va controcorrente rispetto al Mondiale

In Italia, infatti, questo comportamento: non comporterà sanzioni né con il rosso né con il cartellino giallo, data l'assenza di riferimenti specifici nella circolare. Laha stabilito di non recepire questa parte del regolamento. Verrà invece avviato un lavoro di sensibilizzazione tra tutte le componenti del calcio non appena sarà ripristinato l'incontro collettivo tra arbitri e Serie A (una riunione che l'anno scorso venne saltata).

La scelta rientra nella facoltà di ogni federazione sotto l'Uefa di recepire o meno le variazioni dell'Ifab. La Uefa si è detta d'accordo e la Serie A ha escluso anche il cartellino rosso per chi abbandona il campo in segno di protesta. Chi esce dal terreno di gioco per rabbia o istinto rimarrà fuori anche in caso di ripensamento, ma non subirà l'espulsione immediata, contrariamente a quanto visto in Coppa d'Africa con il Senegal. Nel campionato italiano resterà valido solo il giallo. Anche in questo caso la federazione e l'AIA punteranno sulla sensibilizzazione e sul rispetto reciproco, definito "non negoziabile" dai designatori (Orsato, Ayroldi e Dondarini) e dal dt Domenico Messina.

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Le nuove regole

Altre variazioni regolamentari rimangono invece confermate da parte dell'AIA e diventeranno operative anche in Italia. Per lada parte del portiere il tempo massimo di tolleranza è di 5 secondi, superato il quale verrà assegnato un calcio d'angolo all'avversario. Un giocatore (portiere escluso) che deve ricevere le cure dello staff medico o provoca un'interruzione deve restare, a meno che il fallo non sia punito con un cartellino giallo o rosso. Per leil limite per il cambio è di dieci secondi da quando i numeri appaiono sulla lavagna del quarto ufficiale. Viene inoltre confermato l'intervento del Var per togliere un

TORINO, ITALIA - 24 AGOSTO: Andrea Cambiaso della Juventus riceve il cartellino rosso dall'arbitro Matteo Marcenaro durante la partita di Serie A tra Juventus FC e Parma Calcio 1913 il 24 agosto 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Verrà aggiunto un silent-check rapido sui corner chiaramente assegnati in modo errato (come al Mondiale), a condizione che il controllo sia veloce.