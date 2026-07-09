Dopo l'esordio al Mondiale, l'AIA ha comunicato quali regole saranno adottate anche in Italia: calci d'angolo, cartellini e tanto altro
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Durante Turchia-Paraguay, l'arbitro Barton ha espulso Miguel Almiron: il calciatore paraguaiano è stato sanzionato per essersi coperto la bocca mentre si rivolgeva a Muldur. Secondo le norme Ifab, si tratta del primo rosso della storia per copertura labiale. Questo provvedimento potrebbe essere applicato ancora ai Mondiali o in altri campionati europei, ma la Serie A ha deciso diversamente.
La scelta dell'AIA va controcorrente rispetto al MondialeIn Italia, infatti, questo comportamento non verrà punito: non comporterà sanzioni né con il rosso né con il cartellino giallo, data l'assenza di riferimenti specifici nella circolare. La Serie A ha stabilito di non recepire questa parte del regolamento. Verrà invece avviato un lavoro di sensibilizzazione tra tutte le componenti del calcio non appena sarà ripristinato l'incontro collettivo tra arbitri e Serie A (una riunione che l'anno scorso venne saltata).
La scelta rientra nella facoltà di ogni federazione sotto l'Uefa di recepire o meno le variazioni dell'Ifab. La Uefa si è detta d'accordo e la Serie A ha escluso anche il cartellino rosso per chi abbandona il campo in segno di protesta. Chi esce dal terreno di gioco per rabbia o istinto rimarrà fuori anche in caso di ripensamento, ma non subirà l'espulsione immediata, contrariamente a quanto visto in Coppa d'Africa con il Senegal. Nel campionato italiano resterà valido solo il giallo. Anche in questo caso la federazione e l'AIA punteranno sulla sensibilizzazione e sul rispetto reciproco, definito "non negoziabile" dai designatori (Orsato, Ayroldi e Dondarini) e dal dt Domenico Messina.
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Le nuove regoleAltre variazioni regolamentari rimangono invece confermate da parte dell'AIA e diventeranno operative anche in Italia. Per la rimessa in gioco da parte del portiere il tempo massimo di tolleranza è di 5 secondi, superato il quale verrà assegnato un calcio d'angolo all'avversario. Un giocatore (portiere escluso) che deve ricevere le cure dello staff medico o provoca un'interruzione deve restare un minuto fuori dal campo, a meno che il fallo non sia punito con un cartellino giallo o rosso. Per le sostituzioni il limite per il cambio è di dieci secondi da quando i numeri appaiono sulla lavagna del quarto ufficiale. Viene inoltre confermato l'intervento del Var per togliere un secondo cartellino giallo giudicato erroneamente.
Verrà aggiunto un silent-check rapido sui corner chiaramente assegnati in modo errato (come al Mondiale), a condizione che il controllo sia veloce.
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