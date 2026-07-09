Un acceso battibecco tra due giornalisti interrompe l'intervento del giocatore prima della sfida contro la Francia: intervengono i rappresentanti della FIFA
Il Marocco vince e festeggia in campo il passaggio ai quarti
Alla vigilia della sfida tra Francia e Marocco ai quarti di finale del Mondiale, i riflettori si sono spostati per qualche minuto dalla conferenza stampa ai protagonisti inattesi della giornata. Un acceso diverbio tra due giornalisti hanno infatti interrotto l'intervento di Brahim Diaz, lasciando increduli i presenti e costringendo gli organizzatori ad intervenire.
Il battibecco durante l'intervento di Brahim DiazLa conferenza stampa della Nazionale marocchina è stata bruscamente interrotta da una discussione scoppiata tra due giornalisti seduti in fondo alla sala. Mentre Brahim Diaz stava rispondendo alle domande dei media, secondo quanto riportato da RMC Sport, il brusio è rapidamente degenerato in uno scambio di accuse reciproche: "Ma perché mi colpisci?", ha protestato uno dei due. La replica è arrivata immediatamente: "Mi hai colpito tu!", portando alla riposta del primo, che ha ribattuto: "No, sei stato tu!". Il botta e risposta è proseguito per alcuni istanti, tanto da interrompere completamente l'intervento dell'attaccante marocchino, rimasto sorpreso dalla scena.
L'intervento degli organizzatoriNonostante i tentativi di riportare l'ordine, la tensione è rimasta alta. Dalla sala qualcuno ha invitato i due a fermarsi con un "Fate silenzio, c'è una conferenza stampa", mentre il responsabile stampa del Marocco ha ripetuto più volte: "Basta per favore, per favore!". A quel punto sono intervenuti anche alcuni rappresentanti della FIFA per ristabilire la calma. Dalla tribuna, il commissario tecnico Mohamed Ouahbi ha sdrammatizzato con una battuta che ha strappato un sorriso ai presenti: "Vi separiamo come a scuola". Dopo alcuni minuti, la conferenza ha potuto riprendere regolarmente.
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L'episodio è arrivato dopo un'altra conferenza stampa movimentata. Sempre secondo RMC, il giorno precedenti infatti, anche l'incontro con Didier Deschamps si era concluso con le proteste di alcuni giornalisti marocchini, che avevano lamentato poco spazio per le loro domande, alimentando un clima già particolarmente acceso attorno al quarto di finale tra le due Nazionali. Francia e Marocco infatti, si affronteranno questa sera alle 22 italiane per un posto nelle semifinali del Mondiale.
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