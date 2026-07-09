Alla vigilia della sfida tra Francia e Marocco ai quarti di finale del Mondiale, i riflettori si sono spostati per qualche minuto dalla conferenza stampa ai protagonisti inattesi della giornata. Un acceso diverbio tra due giornalisti hanno infatti interrotto l'intervento di Brahim Diaz, lasciando increduli i presenti e costringendo gli organizzatori ad intervenire.

Il battibecco durante l'intervento di Brahim Diaz

La conferenza stampa della Nazionale marocchina è stata bruscamente interrotta da una discussione scoppiata tra due giornalisti seduti in fondo alla sala. Mentrestava rispondendo alle domande dei media, secondo quanto riportato da RMC Sport, il brusio è rapidamente degenerato in uno scambio di accuse reciproche: "Ma perché mi colpisci?", ha protestato uno dei due. La replica è arrivata immediatamente: "Mi hai colpito tu!", portando alla riposta del primo, che ha ribattuto: "No, sei stato tu!". Il botta e risposta è proseguito per alcuni istanti, tanto da interrompere completamente l'intervento dell'attaccante marocchino, rimastodalla scena.

MADRID, SPAGNA - 27 MARZO: Brahim Diaz ispeziona il campo prima dell'amichevole internazionale tra Marocco ed Ecuador al Wanda Metropolitano il 27 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

L'intervento degli organizzatori

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Nonostante i tentativi di riportare l'ordine, la tensione è rimasta alta. Dalla sala qualcuno ha invitato i due a fermarsi con un "Fate silenzio, c'è una conferenza stampa", mentre il responsabile stampa delha ripetuto più volte: "Basta per favore, per favore!". A quel punto sono intervenuti anche alcuni rappresentanti dellaper ristabilire la calma. Dalla tribuna, il commissario tecnicoha sdrammatizzato con una battuta che ha strappato un sorriso ai presenti: "Vi separiamo come a scuola". Dopo alcuni minuti, la conferenza ha potuto riprendereL'episodio è arrivato dopo un'altra conferenza stampa movimentata. Sempre secondo RMC, il giorno precedenti infatti, anche l'incontro consi era concluso con ledi alcuni giornalisti marocchini, che avevano lamentato poco spazio per le loro domande, alimentando un clima già particolarmenteattorno al quarto di finale tra le due Nazionali.infatti, si affronteranno questa sera alle 22 italiane per un posto nelle semifinali del