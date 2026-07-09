Il Napoli sembra deciso nel concretizzare l'arrivo di Zeballos dal Boca Juniors: l'esterno aspetta e non rinnova, cosa serve per concludere
Messi vola in aria: la festa dell'Argentina dopo la rimonta contro l'Egitto
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la dirigenza del Napoli ha stretto un "patto di mercato" con Exequiel Zeballos, ala offensiva attualmente in forza al Boca Juniors. Il Napoli ha fatto una promessa al calciatore per portare a termine l'operazione e chiudere definitivamente l'affare con il club argentino.
Zeballos ha scelto il NapoliLa volontà del giocatore appare determinante per l'esito del trasferimento e ha già prodotto conseguenze immediate nel rapporto con il Boca Juniors. L'esterno ha infatti informato ufficialmente il Boca Juniors della propria decisione di non rinnovare il contratto. Una scelta netta, portata avanti nonostante sul tavolo del calciatore sia giunta anche un'offerta proveniente dalla Bundesliga. Zeballos ha deciso di congelare la proposta tedesca, per aspettare il Napoli: il sogno è vestire l'azzurro e giocare nel club di Maradona. Sul fronte del contratto tra il club campano e il calciatore, la strada risulta ormai spianata da tempo. Come rivelato dal giornalista argentino Tato Aguilera, l'accordo sul contratto è pronto da settimane.
Caricamento post Instagram...
lte in questa operazione di mercato.
Cosa manca per chiudere l'affare?Nonostante l'accordo sul contratto sia già pronto, la promessa fatta dalla società e la volontà del calciatore di aspettare l'azzurro, l'affare non può essere ancora formalizzato. La chiusura definitiva dell'operazione per portare l'ala dal Boca Juniors al Napoli dipende infatti direttamente dalle cessioni che il club dovrà fare.
In questo momento, la dirigenza si trova in attesa di evoluzioni su Noa Lang, Lucca e tutti gli altri giocatori attualmente in rosa. Solo lo sblocco del mercato in uscita permetterà di concretizzare la promessa e concludere l'acquisto di Zeballos.
© RIPRODUZIONE RISERVATA