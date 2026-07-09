Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la dirigenza del Napoli ha stretto un "patto di mercato" con Exequiel Zeballos, ala offensiva attualmente in forza al Boca Juniors. Il Napoli ha fatto una promessa al calciatore per portare a termine l'operazione e chiudere definitivamente l'affare con il club argentino.

Zeballos ha scelto il Napoli

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La volontà del giocatore appare determinante per l'esito del trasferimento e ha già prodotto conseguenze immediate nel rapporto con il Boca Juniors . L'esterno ha infatti informato ufficialmente il Boca Juniors della propria decisione di non rinnovare il contratto. Una scelta netta, portata avanti nonostante sul tavolo del calciatore sia giunta anche un'offerta proveniente dalla. Zeballos ha deciso di congelare la proposta tedesca, per aspettare il: il sogno è vestire l'azzurro e giocare nel club di. Sul fronte del contratto tra il club campano e il calciatore, la strada risulta ormai spianata da tempo. Come rivelato dal giornalista argentino, l'accordo sul contratto è pronto da settimane.Tutti i termini sono stati definiti con largo anticipo, a ulteriore testimonianza della ferma intenzione dell'atleta. Le informazioni raccontate da Aguilera sottolineano in modo chiaro come, confermando la totale sinergia tra le parti coinvo

lte in questa operazione di mercato.

Cosa manca per chiudere l'affare?

Nonostante l'accordo sul contratto sia già pronto, la promessa fatta dalla società e la volontà del calciatore di aspettare l'azzurro, l'affare non può essere ancora formalizzato. La chiusura definitiva dell'operazione per portare l'ala dalaldipende infatti direttamente dalle cessioni che il club dovrà fare.

NAPOLI, ITALIA - 16 SETTEMBRE: Il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis partecipa alla conferenza "Dall'Analogico al Digitale" a bordo della nave da crociera MSC World Europa il 16 settembre 2024 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

In questo momento, la dirigenza si trova in attesa di evoluzioni su Noa Lang, Lucca e tutti gli altri giocatori attualmente in rosa. Solo lo sblocco del mercato in uscita permetterà di concretizzare la promessa e concludere l'acquisto di Zeballos.