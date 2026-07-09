Sarà Jorge Jesus il nuovo commissario tecnico del Portogallo, reduce dalla vittoria del campionato saudita con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
Jorge Jesus sarà il nuovo commissario tecnico del Portogallo, e l'annuncio è arrivato da Fabrizio Romano, che ha confermato l'accordo tra la Federazione portoghese e l'allenatore lusitano, pronto a prendere il posto di Roberto Martinez dopo la delusione vissuta al Mondiale in Nord America, che ha visto Ronaldo e i suoi uscire agli ottavi di finale contro la Spagna.
Dopo il fallimento nel torneo più importante, la Federazione portoghese ha deciso di cambiare guida tecnica affidandosi a un allenatore esperto come Jorge Jesus. Il tecnico, classe 1954, torna così a sedersi su una panchina prestigiosa dopo l'esperienza all'Al Nassr, squadra saudita allenata nella scorsa stagione e con cui è riuscito a conquistare il titolo nazionale proprio insieme a Cristiano Ronaldo.
Jorge Jesus nuovo CT del Portogallo: ecco perché è stato scelto luiLa scelta di Jorge Jesus come nuovo commissario tecnico del Portogallo non è casuale, ma nasce dalla volontà della Federazione di affidarsi a un allenatore esperto, abituato a gestire grandi campioni e con una profonda conoscenza dell'ambiente calcistico lusitano. Dopo la delusione del Mondiale arrivata per mano della Spagna, il Portogallo ha deciso di aprire un nuovo ciclo puntando su una figura capace di riportare equilibrio e mentalità vincente.
Uno dei motivi principali della scelta riguarda proprio il rapporto costruito dal tecnico portoghese con Cristiano Ronaldo, già allenato all'Al-Nassr, dove insieme sono riusciti a conquistare il titolo in Arabia Saudita. La sua capacità di gestire personalità importanti e di creare un ambiente positivo attorno ai leader dello spogliatoio è considerata un elemento fondamentale per una nazionale che deve ancora valorizzare al massimo il suo capitano e, allo stesso tempo, preparare il futuro senza di lui.
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