La Spagna stasera si giocherà l'accesso agli ottavi del Mondiale 2026. Le Furie Rosse arrivano ai sedicesimi di finale contro l'Austria da assoluti favoriti, nonostante qualche incertezza di troppo. La nazionale iberica ha vinto il proprio girone ma non a punteggio pieno come ci si aspettava. La squadra allenata da Luis De La Fuente ha avuto qualche problema di troppo nel gruppo H. Certo, non ha perso nemmeno una partita ma i match contro Capo Verde (0-0) e Uruguay (vittoria per 1-0), hanno lasciato alcune perplessità negli spettatori neutrali e nei tifosi della selezione spagnola. La Spagna è troppo lenta nel girare il pallone e le rotazioni non sono fluide come due anni fa. L'assenza di Nico Williams pesa sempre di più, annullando la verticalità trovata nell'Europeo vinto.Anche Lamine Yamal non è arrivato al top della forma, ma da adesso inizia una nuova competizione per lui.

Lamine Yamal scherza su Cucurella

LONDRA, INGHILTERRA - 25 NOVEMBRE: Lamine Yamal del Barcellona è seguito da Marc Cucurella del Chelsea durante la partita della quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Chelsea FC e FC Barcelona a Stamford Bridge, il 25 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Il dieci del Barça ha vissuto una grande stagione. Il top player della nazionale spagnola ha vinto il premio come MVP della Liga '25-'26, conquistata con grande distacco proprio dai blaugrana. Il suo apporto alla fase offensiva di Hansi Flick è sempre più importante e anche le tattiche iberiche passano tutte da i suoi piedi. Spesso isolato per permettergli l'1 vs 1, Lamine Yamal sta riguadagnando fiducia col terreno dopo aver saltato l'ultima parte di stagione col Barcellona.

🚨 Lamine Yamal on facing Marc Cucurella in Clasico: “Look, I told him that he will start the first match but by second he will already be a substitute…



…because I'm going to eat him alive”, told Cope. pic.twitter.com/iEo3mfNJkV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2026

Ai microfoni di El Partitazo de Cope, il numero 10 ha scherzato sulla prossima sfida col connazionale Cucurella, ufficialmente un nuovo giocatore del real Madrid: "Marc giocherà sicuramente la prima sfida da titolare, ma alla seconda sarà già in panchina. Me lo mangerò in campo". Inoltre, Lamine Yamal ha parlato dei fischi che riceve in Liga: "Pedri viene applaudito anche dagli avversari, ma io non sono come lui. Io esulto davanti a loro, non sono rispettato e amato come lui. Pedri è simile a Iniesta in questo, ma io sono felice di non piacere a tutti. Del resto hanno fischiato anche Messi, Cristiano, Neymar e Mbappé..."