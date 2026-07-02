Keito Nakamura, attaccante del Giappone, ha attirato l'attenzione di alcuni club di Premier League. Lo riferisce la BBC. Secondo l'emittente britannica il centravanti piace a Everton, Bournemouth e Fulham.

Keito Nakamura: dal Giappone alla Premier League?

Non sarebbe la prima volta che un Mondiale fornisce la svolta nella carriera di un calciatore. Questa volta potrebbe essere il turno di Keito Nakamura, giocatore del. Lama Nakamura, in forza allo Stade Reims in Ligue 2, ha giocato bene e ha impressionato: ha giocato tutte e quattro le partite da titolare segnando una rete e un assist.

In questa stagione il centravanti ha giocato nella serie cadetta francese ed è stato il capocannoniere della sua squadra mettendo a segno quattordici reti in 32 partite. In seguito, si è affermato come esterno sinistro titolare nella formazione del CT Moriyasu. Calcisticamente Nakamura è cresciuto nelle giovanili del Gamba Osaka prima di trasferirsi in Europa a 18 anni. Nel Vecchio Continente ha vestito le maglie del Twente, del Sint Truden, del Juniors OO e del Lask Linz. Adesso potrebbe arrivare il grande salto nel campionato inglese.

🚨🇯🇵 Keito Nakamura is attracting serious Premier League interest after an impressive World Cup campaign. 👀



Everton, Bournemouth and Fulham have all made enquiries over the Stade Reims winger, who is available for around £21.5M following the French club's failure to secure… pic.twitter.com/BHccLEwo84 — MatchDay Central (@MatchDCentral) July 2, 2026

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