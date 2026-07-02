In questa stagione la sua formazione non ha centrato la promozione ma lui ha messo a segno 14 reti.
Tutta l'emozione di Nagatomo: scoppia in lacrime per la convocazione con il Giappone al Mondiale
Keito Nakamura, attaccante del Giappone, ha attirato l'attenzione di alcuni club di Premier League. Lo riferisce la BBC. Secondo l'emittente britannica il centravanti piace a Everton, Bournemouth e Fulham.
Keito Nakamura: dal Giappone alla Premier League?Non sarebbe la prima volta che un Mondiale fornisce la svolta nella carriera di un calciatore. Questa volta potrebbe essere il turno di Keito Nakamura, giocatore del Giappone. La sua squadra è stata eliminata dal Brasile ma Nakamura, in forza allo Stade Reims in Ligue 2, ha giocato bene e ha impressionato: ha giocato tutte e quattro le partite da titolare segnando una rete e un assist.
In questa stagione il centravanti ha giocato nella serie cadetta francese ed è stato il capocannoniere della sua squadra mettendo a segno quattordici reti in 32 partite. In seguito, si è affermato come esterno sinistro titolare nella formazione del CT Moriyasu. Calcisticamente Nakamura è cresciuto nelle giovanili del Gamba Osaka prima di trasferirsi in Europa a 18 anni. Nel Vecchio Continente ha vestito le maglie del Twente, del Sint Truden, del Juniors OO e del Lask Linz. Adesso potrebbe arrivare il grande salto nel campionato inglese.
🚨🇯🇵 Keito Nakamura is attracting serious Premier League interest after an impressive World Cup campaign. 👀— MatchDay Central (@MatchDCentral) July 2, 2026
Everton, Bournemouth and Fulham have all made enquiries over the Stade Reims winger, who is available for around £21.5M following the French club's failure to secure… pic.twitter.com/BHccLEwo84
Piace ad Everton, Bournemouth e FulhamSecondo la BBC il calciatore del Sol Levante è ambito in Premier League. Piace, infatti, a Everton, Bournemouth e Fulham. Il ventiseienne, inoltre, avrebbe uno specifico accordo per poter lasciare il suo attuale club dopo che la squadra non è riuscita a raggiungere la promozione in Ligue One: partirebbe in cambio di circa 21,5 milioni di sterline. Everton e Bournemouth hanno chiesto informazioni sulle condizioni economiche per poterlo ingaggiare e hanno contattato il suo entourage, ma prima di fare un'offerta avrebbero bisogno di cedere altri attaccanti. Anche il Fulham, che sembra intenzionato ad affidare la panchina ad Alvaro Arbeloa, è interessato al giocatore. Da notare il fatto che Nakamura ha avuto, in precedenza, offerte anche da Villareal e Besiktas.
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