Diciamoci la verità: quando un attaccante capace di segnare più di venti gol a stagione per tre anni di fila finisce sul mercato, bisogna drizzare le antenne. Ed è esattamente quello che sta facendo l’Everton con Openda. Secondo quanto riportato da Football Insider, i blues di Liverpool stanno per presentare una proposta di prestito con diritto di riscatto per Lois Openda.

A Torino le cose per il belga non sono andate come sperato. Arrivato dal Lipsia nell'ambito di un affare complessivo da 40 milioni di euro, il ventiseienne ha vissuto una stagione da incubo in Serie A: appena una rete in 24 presenze, quasi sempre partendo dalla panchina. Un feeling mai nato, insomma. La Juventus ha già voltato pagina e lo ha praticamente messo sulla lista dei partenti, offrendolo ai club di Premier League pur di alleggerire il monte ingaggi. E probabilmente si è anche rassegnata all'idea di rimetterci qualcosa rispetto a quanto speso.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

L'Everton cerca gol, Openda cerca il riscatto: il cerchio si può chiudere

Dall'altra parte della Manica,ha una priorità assoluta per la prossima stagione: trovare un bomber. L'Everton ha i fondi per muoversi, ma comprensibilmente non vuole fare passi falsi dopo l'ultima annata storta del ragazzo. Per questo i Toffees preferirebbero cautelarsi, rimandando l'acquisto definitivo al prossimo anno per valutare l'impatto del giocatore con il calcio inglese.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: David Moyes, allenatore dell'Everton, saluta i tifosi dopo la partita di Premier League tra Everton e Sunderland allo stadio Hill Dickinson il 17 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Nelle ultime settimane attorno al nome di Openda sono girate voci anche dell'interessamento di Leeds e Coventry, ma il fascino della squadra di Liverpool e la prospettiva di giocare subito ad alti livelli sembrano aver scavalcato la concorrenza della Championship.

La Premier nel destino del belga

Caricamento post Instagram...

Chi conosce bene il ragazzo assicura che l'entourage è già al lavoro per trovargli una sistemazione che gli garantisca i minuti e la fiducia che a Torino sono mancati. Openda ha voglia di spaccare il mondo e l'idea di misurarsi con lalo entusiasma parecchio.Dopotutto, parliamo di un centravanti che prima di perdersi in Italia aveva timbrato il cartellino per 41 volte in due anni in Germania e che ha fatto benissimo anche a. Il gol ce l'ha nel sangue, si tratta solo di ritrovare l'ambiente giusto. Resta da capire chi, tra Everton e Juventus , farà il primo passo indietro sulla formula del trasferimento per sbloccare l'affare.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui