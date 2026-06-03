Allegri tutela Vlahovic: "E' appena arrivato e sta giocando ogni 3 giorni..."

La Juventus cancella ogni margine per il rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic, destinato a liberarsi a parametro zero al termine della stagione calcistica. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, il faccia a faccia tra la dirigenza bianconera, il calciatore e il padre ha confermato una distanza economica incolmabile. La decisione della Juventus arriva a al termine di un'annata complessa dal punto di vista realizzativo per il serbo, pesantemente condizionata da un lunghissimo stop per infortunio durato da fine novembre fino a poche giornate dal termine della stagione.

Vlahovic ha messo a referto 7 gol in 19 presenze totali in Serie A, accumulando appena 976 minuti. Il suo talento si è comunque palesato nel finale di campionato, quando ha siglato tutte le ultime 4 reti della squadra nel mese di maggio, incluse la firma decisiva contro il Lecce e la doppietta nel 2-2 finale contro il Torino. In Champions League il suo rendimento è stato di 3 gol e 1 assist in sole 4 apparizioni.

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Juventus-Vlahovic: fine della storia

Dopo 4 stagioni e mezzo è finita l'avventura di Vlahovic alla Juventus, e. Con la maglia della Vecchia Signora ha collezionato, diventando il punto di riferimento per l'attacco bianconero. Alla prima stagione segnòe tra tutte le competizioni dopo che era arrivato per circadalla Fiorentina, in cui fino a quel momento era. Nella sua parentesi Viola si era confermato uno dei centravanti più interessanti nel panorama calcistico mondiale, ma alla Juventus tra problemi fisici e pressione mediatica mai subita dall'attaccante non è mai esploso definitivamente alternando prestazioni da campione vero con il diventare un fantasma in campo.

TORINO, ITALIA - 16 SETTEMBRE: Dusan Vlahovic della Juventus festeggia la rete del secondo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase a ginepraio della UEFA Champions League 2025/26 tra Juventus e Borussia Dortmund allo Juventus Stadium il 16 settembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Sul fronte italiano, i rumours di mercato segnalano il gradimento del Napoli, con il possibile arrivo di Massimiliano Allegri che vorrebbe accogliere il suo pupillo per rifondare il reparto avanzato. Di contro, la dirigenza juventina si trova ora costretta a pianificare una mossa di livello per l'attacco, accelerando i primi abboccamenti concreti con l'entourage del francese Randal Kolo Muani per colmare lo slot che rimarrà vacante al centro dell'attacco, anche perchè oltre Vlahovic potrebbero lasciare la squadra anche David e Openda.