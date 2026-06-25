L'Arsenal e Mikel Arteta potranno godersi una delle coppie difensive più forti del mondo ancora per parecchio tempo. La grande stagione 2025-26 dei Gunners è stata tale anche grazie all'enorme contributo dato dalla linea difensiva orchestrata dall'allenatore basco. In Premier League, l'Arsenal ha avuto la miglior difesa dell'intero campionato, con soli 27 gol subiti. In Champions League, la propria linea difensiva ha permesso di chiudere il girone a quota 4 gol incassati, rendendola anche qua la squadra con il miglior record in difesa. Gran parte del merito va dunque al portiere David Raya (3 volte miglior portiere in Premier League) e alla grande qualità dei difensori centrali, abili anche a muoversi nelle zolle dei terzini. Piero Hincapié e Christian Mosquera si sono aggiunti a un reparto che poteva già contare su Riccardo Calafiori, Jurrien Timber, Ben White e soprattutto i due titolari indiscussi: Gabriel Magalhães e William Saliba.

Saliba e la svolta della sua carriera

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Matvey Safonov del Paris Saint-Germain respinge il pallone di pugno anticipando William Saliba dell'Arsenal durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskás Aréna, il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Se Gabriel ha registrato numeri impressionanti anche a livello offensivo, grazie agli schemi pensati ad hoc dal collaboratore Nicolas Jover, Saliba ha impressionato per la sua maturità calcistica. Il centrale titolare della nazionale francese ha registrato ottimi numeri sul lato difensivo: dalle sole 2 ammonizioni ottenute in tutto il campionato, alle alte percentuali di duelli e contrasti vinti, passando per le molte palle recuperate e una buona precisione nei passaggi. Arrivato nei Gunners nel 2019 per 27 milioni di euro dal Saint-Etienne, il suo percorso è cominciato con un prestito al Nizza per poi sbloccarsi definitivamente con il Marsiglia nel 2021-22.

Arsenal's William Saliba (25) on his loan to Marseille:



"Arsenal wanted me to go to Newcastle United or Crystal Palace, but I didn't want to [...] at Marseille, my value rose again. I started having fun again [...] It was an incredible year." (L'Éq)https://t.co/sF0lttYwi4 — Get French Football News (@GFFN) June 25, 2026

Saliba ha parlato del trasferimento nel 2021, sottolineandone l'importanza: "Dopo il prestito al Nizza, l'Arsenal voleva spedirmi al Newcastle o al Crystal Palace, ma io non ero propenso ad andarci. Volevo tornare in Ligue 1 e così si era raggiunto un accordo con il Lille, non andato a buon fine per questioni finanziarie. Tuttavia, sono finito all'OM. Un grande club in un momento difficile e con un tifo particolare. Col mio agente abbiamo deciso che Marsiglia fosse la piazza ideale, anche perché Sampaoli mi voleva fortemente. Alla fine ho avuto ragione, ho giocato quasi sempre, mi sono divertito e ho accresciuto il mio livello in campo, venendo anche chiamato dalla Nazionale".