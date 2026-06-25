Guillermo Ochoa entra nella leggenda: a 40 anni eguaglia Messi e Cristiano Ronaldo per numero di partecipazioni ad una Coppa del Mondo

Alex Bianchi
Neymar

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C'è chi ai Mondiali si presenta da titolare indiscusso, e chi invece, come Guillermo Ochoa, ogni quattro anni si trasforma in un fenomeno capace di riscrivere la storia del torneo. Il portiere del Messico ha raggiunto nella notte il traguardo che lo consegna definitivamente alla leggenda.

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Un record che vale una carriera

Guillermo Ochoa, 40 anni, ha tagliato un traguardo mai raggiunto prima da un portiere: la sua sesta partecipazione consecutiva ad un Mondiale, da Germania 2006 a Nord America 2026. Un primato che condivide con mostri sacri di questo sport come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, anch'essi presenti per la sesta rassegna iridata consecutiva. In precedenza aveva già eguagliato il record dell'altra icona messicana Antonio Carbajal, primo a raggiungere le cinque presenze, soglia raggiunta poi anche da Buffon, Matthaus e, appunto, Ronaldo e Messi.
Ochoa
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Il Mondiale della leggenda: Brasile 2014

Convocato già nel 2006 e nel 2010 come riserva, è però nella Coppa del Mondo del 2014 in Brasile in cui Ochoa tocca il punto più alto della sua carriera internazionale, trasformandolo in un'icona mondiale. Proprio contro la Selecao, il messicano disputò una delle migliori prestazioni mai viste da un portiere in un Mondiale, realizzando in totale sei parate, alcune delle quali diventate assolutamente iconiche come quella su Neymar, Paulinho e Thiago Silva, nei minuti finali. L'intero torneo cambiò completamente la percezione di Ochoa, avendo un impatto fortissimo sulla sua carriera e rendendolo uno dei portieri più richiesti dell'epoca.

Brazil v Mexico: Group A - 2014 FIFA World Cup Brazil
FORTALEZA, BRASILE - 17 GIUGNO: Guillermo Ochoa del Messico effettua una parata durante la partita del Gruppo A della Coppa del Mondo FIFA 2014 Brasile tra Brasile e Messico a Castelao il 17 giugno 2014 a Fortaleza, Brasile. (Foto di Miguel Tovar/Getty Images)

Ochoa e il debutto nel 2026: l'ingresso nella storia

Nell'ultima partita del girone contro la Repubblica Ceca, che ne è valsa il primato, Ochoa è entrato in campo al 77' minuto, ricevendo una lunga ovazione dal pubblico. Con questo ingresso, ha raggiunto ufficialmente il sesto Mondiale disputato, eguagliando il record di Messi e Ronaldo ed entrando definitivamente nella leggenda della competizione. Il suo Messico ha chiuso il girone a punteggio pieno, con nove punti, sei gol gol segnati e nessuno subito, confermando la solidità della squadra di Aguirre che stacca il pass per la fase a eliminazione diretta.

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