La Norvegia non delude le aspettative e con un turno di anticipo si assicura la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Decisiva è stata la vittoria sul Senegal per 3-2 che ha fatto volare i Vichingi a sei punti in classifica a pari merito con la Francia. Venerdì 26 giugno ci sarà la sfida contro Mbappé e compagni per decretare chi passerà il girone da primo in classifica. Nel frattempo, a prendersi la scena è stato il tecnico Stale Solbakken.

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Norvegia, Stale Solbakken incontenibile: adrenalina nello spogliatoio

Vi trenger kanskje noen nye kameraer til utslagsrundene 😂🎥 pic.twitter.com/iVcm5pmzll — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 23, 2026

Da ormai più di un anno laè diventata una delle rivelazioni del calcio mondiale. Quel 3-0 inflitto all'ad Oslo lo scorso settembre non è stato un caso ee compagni lo hanno dimostrato nel corso di tutti questi mesi fino ad ottenere prima la qualificazione aldopo un dominio incontrastato e poi il passaggio ai sedicesimi di finale della competizione con un turno di anticipo. Resta ora la sfida contro laper decretare chi supererà il girone come capolista.

Uno degli artefici di questo grande salto di qualità da parte della nazionale scandinava porta il nome di Stale Solbakken. L'allenatore dei Vichinghi è riuscito con il tempo a mettere su una squadra che dopo un periodo di rodaggio è arrivata a competere con le squadre di alto livello. Non si sa fino a dove potrà arrivare in questo Mondiale ma è chiaro ormai che questa Norvegia fa tremare chiunque. Proprio il tecnico norvegese si è preso la scena nelle ultime ore.

Al termine della sfida contro il Senegal, vinta 3-2, il tecnico norvegese ha sfogato tutta la sua euforia: bacio alla moglie presente sugli spalti alle spalle della sua panchina e poi corsa negli spogliatoi per un discorso alla squadra. Il filmato di questo faccia a faccia con i giocatori è diventato virale in poco tempo. Il video mostra l'allenatore prima spegnere la musica e poi via con il discorso con tanto di pugni verso la telecamera: "Zitti ragazzi! Questa è la più grande partita di calcio norvegese di tutti i tempi". Ha detto Solbakken.

MILANO, ITALIA - 16 NOVEMBRE: Staale Solbakken, commissario tecnico della Norvegia, festeggia la vittoria dopo la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Italia e Norvegia allo stadio San Siro il 16 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

I giocatori sono rimasti impietriti per la reazione del loro allenatore. Ma non è finita qui. Nonostante l'evidente eccesso di adrenalina del loro tecnico, tutta la squadra rimane ad ascoltare le parole del loro allenatore il quale, prima di congedarsi dà poi un calcio energico ancora alla telecamera sorprendendo la squadra che poi scoppia a ridere dopo aver capito le sue intenzioni. Nessun gesto di violenza, solo tanta energia. Anche troppa: "Forza ragazzi!". Si congeda così il CT norvegese.

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