Il tecnico della nazionale Norvegese stronca la prestazione dello Sporting Lisbona, rimarcando che due giocatori in particolare non hanno supportato la squadra in fase difensiva, permettendo al Bodo di vincere 3-0 l'andata dei playoff di Champions.

Vincenzo Di Chio 12 marzo - 18:32

Stale Solbakken, allenatore della Nazionale Norvegese ed ex centrocampista di grande esperienza, ha fatto discutere dopo la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Bodo Glimt e Sporting Lisbona. La sconfitta per 3-0 dei portoghesi (con gol di Fet, Blomberg, Hoegh) ha suscitato commenti duri da parte del tecnico norvegese che ha criticato aspramente alcuni atteggiamenti da parte dei giocatori dello Sporting, in particolar modo dei due attaccanti.

Le critiche di Solbakken ai giocatori dello Sporting — Hanno fatto molto scalpore le parole del tecnico della Norvegia nei confronti dei giocatori dello Sporting. Solbakken presente ieri allo stadio ha così parlato:

"Lo Sporting ha giocatori offensivi micidiali che portano la squadra avanti. Sono diventati dei pesi leggeri, avevano due giocatori davanti che non facevano il loro compito difensivo. Quello di ieri è stato quasi un sabotaggio". Il tecnico norvegese ha voluto sottolineare come, nonostante il loro talento innato, la mancanza di intensità e di partecipazione alla fase difensiva abbia reso la squadra vulnerabile contro un avversario ben organizzato come il Bodo Glimt. Chiaro ed evidente che, le parole del tecnico norvegese facciano riferimento a Suarez e Trincao.

Guardando i dati della Uefa, le parole del tecnico trovano conferma: infatti, Suarez ha percorso appena 9,2 km durante l'intero match, mentre altri giocatori dello Sporting che hanno giocato 90' minuti non hanno superato la soglia dei 10 km. In confronto, tutti i giocatori della squadra norvegese hanno superato questa distanza, con il Bodo Glimt che ha totalizzato 123,5 km percorsi, mentre lo Sporting ne ha totalizzati 113,2. Questo dato sottolinea come la maggiore intensità fisica e la solidità collettiva abbiano permesso ai norvegesi di ottenere un vantaggio straordinario in vista della gara di ritorno.

La risposta dell'allenatore dello Sporting — Rui Borges, allenatore dello Sporting Lisbona, ha scelto di assumersi tutte le responsabilità per il risultato, sottolineando come la sua squadra non sia riuscita a mantenere il ritmo e la concentrazione necessaria contro un avversario cosi ben organizzato come il Bodo Glimt:

"La responsabilità è mia, come allenatore, non abbiamo avuto intensità, non abbiamo avuto ritmo e contro queste squadre ci vogliono ambo le cose. Questa è stata una grande lezione per noi" ha detto durante la conferenza stampa, aggiungendo:" Siamo stati lontani da chi vogliamo essere, è stato davvero un brutto colpo". Il tecnico ha evidenziato l'importanza di questa partita: al ritorno servirà un'impresa e non commettere più errori come quelli di ieri sperando in un miracolo sportivo.

La prudenza del Bodo Glimt — Sul fronte norvegese, Kjetil Knutsen ha preferito mantenere un approccio prudente:" Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare duramente: sui due attaccanti non voglio esprimermi so di cosa sono capaci". Messaggio chiaro quello dell'allenatore del Bodo che vuole massima concentrazione da parte dei suoi ragazzi per proseguire un cammino in Champions League finora esuberante. Ma, anche i giocatori della squadra norvegese rimangono cauti in vista del ritorno, infatti il difensore Gundersen ha spiegato: "Non osiamo festeggiare oggi, siamo solo a metà strada. Loro sono veramente forti in casa". Parole decise quelle del difensore, che pur dichiarandosi fiducioso per il passaggio del turno, mette in guardia la squadra sulla pericolosità di affrontare una squadra come lo Sporting nel loro Stadio.