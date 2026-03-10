L'Arctic Arena porterà il club nel futuro e verso nuovi traguardi: un progetto ambizioso per la creazione di un impianto nuovo e moderno con una capienza di circa 10mila posti.

Federico Iezzi Collaboratore 10 marzo - 15:31

Il Bodo/Glimt continua a stupire. Dopo aver eliminato l'Inter dalla Champions League, il club norvegese fa parlare ancora di sé, non solo per i meriti sportivi o di campo, bensì per la costruzione del suo nuovo stadio, l'Arctic Arena. Un progetto ambizioso per la creazione di un impianto nuovo e moderno con una capienza di circa 10mila posti.

Il nuovo stadio del Bodo/Glimt — Nel turno degli ottavi di finale di Champions League il Bodo/Glimt affronterà lo Sporting nel suo solito stadio, l’Aspmyra Stadion. Si tratta di un impianto non così vecchio che risale al 1964 ma certo non modernissimo. Ha meno di novemila posti a sedere ed è stato costruito con criteri vecchi e sorpassati. L'esperienza di visione delle partite, inoltre, non è delle migliori soprattutto nei frequenti giorni in cui nevica o piove. Il Bodo, però, è un club in crescita: domina a livello nazionale e cresce molto a livello europeo, come testimoniano le sue ottime annate nelle Coppe degli ultimi anni. Alla società serve che la squadra abbia una immagine nuova, più moderna, vicina a quelle dei grandi club. Per questo, da tempo, è necessario un nuovo impianto.

L'Arctic Arena proietta il club nel futuro — Poco prima di Natale il club norvegese ha dichiarato di aver scelto il progetto per il suo futuro stadio e i lavori sono partiti da poco. Come riporta A Bola, la società vorrebbe che la capienza sia aumentata a 10mila posti a sedere. Si conosce anche il luogo dove verrà edificato: una vasta area verde nei pressi del centro della città. Questa zona è di proprietà della società stessa che l'ha acquistata per circa sette milioni di euro. Sono stati anche presentati dei rendering, dallo studio incaricato della progettazione.

Nei rendering, si vede l'Arctic Arena con la forma simile a quella di un diamante: questo si deve alla forma particolare studiata per la facciata esteriore, una serie di pannelli dalle forme geometriche che per il modo in cui saranno disposte offriranno un richiamo visivo alla forma di un diamante. Infine, si hanno informazioni sui materiali che saranno adoperati: un mix di legno e alluminio riciclabile. I lavori sono già in corso e la fine è prevista per l'estate del 2027. Il costo? Si aggira sui 90 milioni di euro.

