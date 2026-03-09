Presentata la nuova collaborazione tra Paris Saint-Germain e Jordan Brand per la stagione 2025-2026. Un kit futuristico che celebra l'energia notturna di Parigi e che farà il suo debutto ufficiale nella sfida europea contro il Chelsea.

Danilo Loda 9 marzo - 11:54

Il legame tra calcio, moda e identità urbana raggiunge una nuova vetta all'ombra della Tour Eiffel. Il PSG, in sinergia con Jordan Brand, ha svelato questa mattina la sua quinta maglia per la stagione 2025-2026: la "Night Edition". Non si tratta di un semplice kit di gioco, ma di un manifesto estetico che punta a fondere il prestigio del club con il fascino intramontabile della notte parigina. Secondo le indiscrezioni raccolte da RMC Sport, i tifosi non dovranno attendere molto per vederla in azione: gli uomini di Luis Enrique dovrebbero indossarla già questo mercoledì, alle ore 21:00, nell'attesissima andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea.

Un design nato dal cuore di Parigi — La particolarità di questa divisa risiede nella sua capacità di narrare visivamente l'atmosfera della capitale francese dopo il tramonto. Il club ha descritto il motivo della maglia come una "stampa unica che cattura le luci della capitale". Attraverso una sofisticata palette cromatica basata sul cromo e sul nero, il kit riflette i bagliori elettrici che caratterizzano le strade e i monumenti parigini.

Ousmane Dembélé è stato scelto come volto principale della campagna di lancio, sfoggiando un look che appare al contempo sobrio e aggressivo. Questo quinto kit chiude il ciclo delle divise per la stagione in corso, arrivando pochi mesi dopo il lancio della quarta maglia nera e rosa che aveva già riscosso un enorme successo commerciale tra gli appassionati di street-style.

PSG, per la quinta maglia tecnologia a 360° — L'innovazione non riguarda solo l'estetica, ma anche il processo creativo. Per la prima volta nella storia della partnership Paris Saint-Germain x Jordan, è stata utilizzata una tecnologia di ripresa a 360°. Il motivo grafico è stato infatti generato partendo da filmati catturati direttamente al Trocadéro. Grazie a questa tecnica, è stato possibile ottenere un effetto di distorsione visiva che riproduce fedelmente i riflessi mutevoli delle luci della città, dando alla maglia un dinamismo quasi tridimensionale.

Per celebrare il lancio della quinta maglia, il PSG ha organizzato un evento in grande stile presso il Palais de Tokyo per questo mercoledì. I fan potranno partecipare a un'esperienza immersiva all'interno di un "cubo di specchi gigante", dove sarà possibile testare la propria creatività con il pallone tra i piedi in un ambiente che richiama il design della maglia.

Il debutto contro il Chelsea al Parco dei Principi rappresenta il palcoscenico ideale per questa operazione di marketing e sport. In una settimana delicata per Luis Enrique, reduce da una sconfitta contro il Monaco che ha sollevato dubbi sulla stanchezza della rosa, la nuova "armatura" cromata punta a ridare slancio elettrico a una squadra chiamata a brillare nella notte più importante della stagione.

