Luca Gilardi 21 ottobre - 18:35

Luis Enrique ha parlato di Ousmane Dembele e del suo PSG alla vigilia del prossimo match di Champions League, che vedrà contrapposti i parigini e il Bayer Leverkusen. Nel corso della conferenza stampa, l'allenatore spagnolo ha dato un aggiornamento sulle condizioni dell'esterno francese, mandandogli anche un messaggio chiaro per il prosieguo della stagione. Infine, il tecnico ha avuto modo di parlare anche delle sue aspettative in merito a questa importante gara europea.

Luis Enrique: "Il Pallone d'Oro non significa nulla" — Luis Enrique ha gelato tutti i presenti commentando il prestigioso riconoscimento ricevuto da Dembele: "Voi (media) vedete le cose diversamente. Lui non è il Pallone d'Oro, è Ousmane Dembele. La persona e l'energia che porta sono più importanti per la squadra. Il Pallone d'Oro è finito... non significa nulla". Testa alla stagione in corso, dunque, a caccia di nuovi trofei da conquistare insieme.

L'allenatore dei parigini ha poi sottolineato l'importanza di riavere a disposizione il talento transalpino e tutti gli altri infortunati: "Per noi conta recuperare Marquinhos, Desire Doue, e Ousmane. Sono più felice della sua energia, di com'è di persona, che del premio". Dembele è prossimo al rientro e potrebbe giocare proprio in occasione del prossimo incontro.

Le ambizioni del PSG in Champions — Luis Enrique è poi passato all'analisi dei prossimi avversari nella 'League Phase' di Champions League, i tedeschi del Bayer Leverkusen: "È difficile dare abbastanza credito al Leverkusen: hanno cambiato tanto, segnano, sanno difendersi bassi, sanno pressare. Dovremo gestire ogni scenario. Questo inizio di stagione è stato duro, ma abbiamo mostrato resilienza. Domani è una gara molto importante: più punti facciamo subito, meglio è".

Dall'altra parte, il tecnico del Leverkusen Kasper Hjulmand non ha risparmiato complimenti per i campioni d'Europa, lasciando trasparire una certa ammirazione: "Il PSG è forse la migliore squadra al mondo: hanno conquistato ben cinque trofei nell'anno solare. Abbiamo grandissimo rispetto nei loro confronti, ma non vediamo l'ora di affrontarli. Giochiamo in casa e daremo tutto per vincere".

Il PSG parte con i favori del pronostico, ma il risultato è tutt'altro che scontato. Fin qui i francesi sono a punteggio pieno in virtù delle vittorie di prestigio contro Barcellona e Atalanta, mentre il club tedesco è fermo a due punti.