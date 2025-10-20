In conferenza stampa, Luis Enrique ha voluto ricordare come i media hanno bistratto Gianluigi Donnarumma durante la sua parentesi parigina

Lorenzo Maria Napolitano 20 ottobre - 20:02

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, tra cui la situazione dei portieri del Paris Saint-Germain. L’allenatore spagnolo ha espresso grande fiducia nel giovane Lucas Chevalier e, al tempo stesso, ha difeso con forza Gianluigi Donnarumma dalle critiche ricevute negli ultimi anni.

Le dichiarazioni di Luis Enrique — L'ex allenatore del Barcellona, trattando il tema dei portieri, ha manifestato la sua soddisfazione nei confronti di Lucas Chevalier: "Per me è una delle migliori opzioni, se non la migliore opzione. Sono molto soddisfatto delle sue prestazioni. E quando reclutiamo un giocatore, pensiamo sempre al lungo termine. Ha personalità, lo ha dimostrato e continua a dimostrarlo negli allenamenti e nelle partite".

Su Gianluigi Donnarumma, invece, Enrique ha redarguito i giornalisti affermando: "Penso che non vi ricordiate per quanti anni avete criticato Gigio Donnarumma. Io me lo ricordo perfettamente. Negli ultimi quattro anni, lo avete massacrato. Avete massacrato sportivamente Gigio Donnarumma. Quindi per favore... anche quando non ero l'allenatore del Paris Saint-Germain, sentivo continuamente che criticavate Donnarumma. Quando sei portiere di un club come il Paris Saint-Germain, devi imparare a convivere con tutto questo".

E tornando su Chevalier, ora numero uno: “E quello che posso dire su Lucas Chevalier è che mi piace la sua personalità, il suo livello come calciatore. Siamo molto fiduciosi che sarà molto importante per la squadra per tanti anni. Questa è la fiducia che abbiamo nel nostro giocatore, e soprattutto io, quando vedo le prestazioni di Lucas Chevalier in queste partite, vedo quello che voglio vedere. E per me, questo è sufficiente".