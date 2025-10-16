Secondo un sondaggio di The Athletic, venti agenti calcistici hanno eletto Gianluigi Donnarumma come il miglior trasferimento estivo della Premier League.

Danilo Loda 16 ottobre - 12:10

Gianluigi Donnarumma è stato votato come il miglior acquisto estivo della Premier League, secondo un sondaggio condotto da The Athletic tra venti agenti del panorama calcistico inglese. Il portiere della Nazionale italiana ha superato, anche se di poco, Jack Grealish, tornato all’Everton dopo la sua esperienza con il Manchester City. Un risultato che testimonia quanto l’ex estremo difensore del Paris Saint-Germain si sia già imposto nel suo nuovo club e nel campionato più competitivo al mondo.

Donnarumma, l'apprezzamento di Pep Guardiola decisivo per il trasferimento — Arrivato a Manchester per circa 30 milioni di euro, Donnarumma ha subito mostrato di essere all’altezza delle altissime aspettative. Dopo aver conquistato l’Europeo con l’Italia e la Champions League con il PSG, il classe 1999 ha deciso di accettare la sfida inglese, motivato dall’interesse diretto di Pep Guardiola.“Ero tranquillo e non vedevo l’ora di andare al City, perché mi volevano davvero. Guardiola mi voleva davvero, e questo mi ha lusingato. Essere desiderato da un club così prestigioso mi rende orgoglioso ed emozionato”, ha raccontato il portiere durante una conferenza stampa con la Nazionale.

I numeri delle prime settimane parlano chiaro: tre clean sheet in sei partite tra Premier League e coppe, solo quattro gol subiti e una sicurezza costante che ha già conquistato compagni e tifosi. La sua leadership silenziosa e la capacità di guidare la difesa con carisma hanno colmato una lacuna che il City sentiva da tempo. Gli agenti interpellati da The Athletic non hanno avuto dubbi: Donnarummarappresenta non solo un investimento tecnico di grande valore ma anche un affare economico notevole.

“Donnarumma farà guadagnare punti al Manchester City e lo rimetterà in corsa per il titolo. È il miglior acquisto della sessione, anche considerando il prezzo pagato”, ha dichiarato uno degli agenti intervistati. Il suo rendimento ha convinto anche i più scettici, che vedevano in lui un rischio dopo l’esperienza altalenante a Parigi.

Via dal PSG senza polemiche — Il suo addio al PSG, arrivato poche settimane dopo la vittoria della Champions League, non è stato privo di emozioni. Donnarumma ha lasciato Parigi dopo 161 partite e numerosi trofei, mantenendo però parole di rispetto e affetto per il club e i compagni. “Alcune persone hanno fatto le loro scelte, fa parte del calcio. Io sono felice e orgoglioso di essere qui oggi. Auguro il meglio ai miei ex compagni, se lo meritano”, ha dichiarato con maturità.

Il portiere azzurro ha anche raccontato un retroscena toccante: “Ho lasciato una lettera a ciascuno dei miei compagni prima della finale di Champions League. Era il mio modo per ringraziarli di tutto”. Parole che testimoniano l’umanità e la sensibilità di un giocatore spesso descritto come freddo e imperturbabile.