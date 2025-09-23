Non è la prima volta che in Premier League un giocatore sceglie di indossare la replica: è già successo con l'ex United Onana

Jacopo del Monaco 23 settembre - 11:47

Nell'ultimo giorno di calciomercato, Gianluigi Donnarumma ha firmato per il Manchester City. Nelle sue prime partite in Premier League con la nuova maglia, ha affrontato due avversari importanti come Manchester United ed Arsenal, contro cui ha collezionato una vittoria ed un pareggio. In occasione di questi due match, il portiere ha fatto una scelta particolare. Il classe 1999, infatti, ha indossato la replica della maglia ufficiale che solitamente viene utilizzata.

Manchester City, Donnarumma con la maglia replica: il motivo — Durante le sue prime tre partite con la maglia dei Citizens di Pep Guardiola, Donnarumma ha avuto modo di presentarsi al nuovo pubblico con due grandi parate contro United ed in Champions League contro il Napoli, mentre nel match contro l'Arsenal ha subito il primo gol della sua nuova esperienza. Qualcosa, però, è saltato all'occhio degli spettatori più attenti. Infatti, come riportato dal sito Footy Headlines, il capitano della Nazionale Italiana ha giocato le sue prime partite nella massima competizione inglese con la maglia replica, la versione più economica e realizzata per i tifosi, che ha delle differenze da quella ufficiale che di solito i calciatori indossano durante i match.

La prima differenza tra queste due maglie consiste nella vestibilità, visto che la replica è più larga rispetto all'ufficiale, che solitamente veste attillata. Un'altra riguarda lo stemma del Manchester City ed il logo della Puma, sponsor tecnico della squadra inglese. Sulle maglie ufficiali sono più piccoli e sono termoapplicati sulla divisa, mentre sulle repliche son più grandi e cuciti. Donnarumma non è il primo portiere che decide di indossare la maglia replica invece di quella ufficiale. Un precedente, tra l'altro recente, riguarda André Onana, che il Manchester United ha ceduto in prestito ai turchi del Trabzonspor. L'ex estremo difensore dell'Inter, durante la sua esperienza coi Red Devils, preferiva la vestibilità e l'elasticità della replica rispetto a quella della divisa ufficiale.