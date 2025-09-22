Ousmane Dembélé si aggiudica l'edizione 2025 del Pallone d'Oro. L'attaccante francese, reduce da una stagione straordinaria con il Paris Saint Germain e protagonista indiscusso del triplete parigino, sbaraglia la concorrenza e batte Lamine Yamal, l'altro grande favorito. Il talento spagnolo si piazza in seconda posizione, davanti a Vitinha.
la premiazione
Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025! A Donnarumma il premio Yashin, McTominay primo “italiano”
C'è inevitabilmente tanto Paris Saint Germain, che porta a casa altri tre trofei. Gianluigi Donnarumma si aggiudica il premio Yashin come miglior portiere della stagione, mentre Luis Enrique vince il premio Johan Cruyff come miglior allenatore. Una conseguenza quasi scontata che sia proprio il PSG ad esser stata votata anche miglior squadra dell'ultima stagione. Ad Aitana Bonmati va invece il Pallone d'Oro femminile per il terzo anno consecutivo.
Pallone d'Oro 2025, vince Dembélé: la classifica—
Il 69esimo Pallone d'Oro della storia va a Ousmane Dembele, trascinatore del Paris Saint Germain nella stagione dello storico triplete. Da esterno d'attacco a punta centrale: una svolta che ha portato il francese, ex Borussia Dortmund e Barcellona, a toccare picchi mai avuti in carriera e a riscoprirsi in questa nuova veste. Una annata da 35 gol e 16 assist, che gli vale il riconoscimento di France Football come miglior calciatore della stagione. Secondo posto per Lamine Yamal, con Vitinha a chiudere il podio.
Al quarto posto Momo Salah, seguito da Raphinha e Hakimi. Settimo Mbappé. Nono posto invece per Gianluigi Donnarumma. Al dodicesimo posto l'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia, anche lui grande protagonista della seconda metà di stagione del PSG. Dietro di lui due dei miglior bomber della stagione: Harry Kane (13) e Viktor Gyokeres (15).
Al sedicesimo posto di piazza invece Vinicius Jr, anche questa sera assente dopo lo "scippo" della passata stagione. Il primo dei tre calciatori della Serie A è Scott McTominay, eroe dello scudetto del Napoli, che prende la diciottesima posizione. Due gradini sotto c'è Lautaro Martinez, al ventesimo posto. Ventitreesima posizione per Jude Bellingham, che chiude sopra Fabian Ruiz e l'altro "italiano" Denzel Dumfries, che si posiziona venticinquesimo. Dietro l'olandese finiscono Erling Haaland, Declan Rice e Virgil Van Dijk.
Donnarumma, Luis Enrique, Yamal e gli altri premi
A Gianluigi Donnarumma va il premio come miglior portiere della stagione. Sulla Champions League vinta dal PSG c'è sicuramente la sua firma, con diverse parate straordinarie e decisive nel percorso europeo dei parigini. Si resta sempre in casa PSG per il premio di miglior allenatore della stagione, che va chiaramente a Luis Enrique per l'enorme lavoro svolto per portare il club francese ai vertici del calcio mondiale. Il Trofeo Cruyff al femminile va invece a Sarina Wiegman, allenatrice della nazionale inglese e già vincitrice della scorsa edizione.
Lamine Yamal vince invece il Trofeo Kopa, riservato al miglior giovane Under 21 della stagione. Resta in casa Barcellona anche il Kopa Femminile, che viene assegnato a Vicky Lopez. Infine, Viktor Gyokeres ed Ewa Pajor vincono il Trofeo Gerd Muller come miglior marcatore e miglior marcatrice tra club e nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA