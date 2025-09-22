Ousmane Dembélé si aggiudica l'edizione 2025 del Pallone d'Oro. L'attaccante francese, reduce da una stagione straordinaria con il Paris Saint Germain e protagonista indiscusso del triplete parigino, sbaraglia la concorrenza e batte Lamine Yamal , l'altro grande favorito. Il talento spagnolo si piazza in seconda posizione, davanti a Vitinha.

Pallone d'Oro 2025, vince Dembélé: la classifica

Il 69esimo Pallone d'Oro della storia va a Ousmane Dembele, trascinatore del Paris Saint Germain nella stagione dello storico triplete. Da esterno d'attacco a punta centrale: una svolta che ha portato il francese, ex Borussia Dortmund e Barcellona, a toccare picchi mai avuti in carriera e a riscoprirsi in questa nuova veste. Una annata da 35 gol e 16 assist, che gli vale il riconoscimento di France Football come miglior calciatore della stagione. Secondo posto per Lamine Yamal, con Vitinha a chiudere il podio.