Per il secondo anno consecutivo, i blancos non saranno presenti alla cerimonia confermando una profonda frattura con gli organizzatori France Football e UEFA.

Federico Grimaldi 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 11:40)

Il Real Madrid non prenderà parte alla cerimonia del Pallone d’Oro 2025, in programma lunedì 22 settembre al Theatre du Chatelet di Parigi. Per il secondo anno consecutivo, il club spagnolo ha scelto di non inviare alcuna delegazione, confermando la rottura con France Football e UEFA, organizzatori del prestigioso premio. Nonostante la presenza tra i finalisti di tre suoi giocatori - Kylian Mbappé, Vinicius e Jude Bellingham - i blancos hanno deciso di boicottare nuovamente l’evento, come già accaduto nel 2024. All’origine della frattura, secondo quanto riportato da Marca e dall'Equipe, ci sarebbe il mancato riconoscimento a Vinicius nella scorsa edizione, giudicato dal club come il reale meritevole del premio. I tentativi di ricucire i rapporti, avviati nei mesi scorsi, non hanno portato ai risultati sperati.

La frattura risale al 2024, quando Vinicius, secondo il club, avrebbe meritato la vittoria al posto di Rodri. Il mancato riconoscimento ha spinto il Real a boicottare l’evento, annullando anche la partecipazione di Carlo Ancelotti, allora premiato tra gli allenatori. Nei mesi scorsi, France Football ha provato a riavvicinarsi al club, inviando una propria delegazione a Madrid. Tuttavia, i colloqui non hanno prodotto risultati concreti. Il clima di sfiducia è rimasto invariato e il Real ha scelto di confermare la propria assenza anche per l’edizione 2025.