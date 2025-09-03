Le ambizioni di Lamine Yamal: dal Pallone d'Oro alla Champions League.

Giammarco Probo 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 17:40)

In casa Barcellona c'è un nuovo fenomeno, un nuovo numero 10 che nel giro di poco tempo ha raccolto l'eredità di Lionel Messi. Parliamo della giovane promessa Lamine Yamal: la nuova stella del Barça ha rilasciato un'intervista a RTVE dal ritiro della nazionale spagnola, affermando quelle che sono le sue ambizioni sia con il club che a livello individuale.

Chi meriterebbe il Pallone d'Oro? La risposta di Yamal — L'attaccante ha parlato del Pallone d'Oro, il principale riconoscimento per un calciatore, ed ha affermato: "È un sogno, così come la Champions League. In particolare, vincere la Champions con il Barça sarebbe incredibile. Tutti vogliono conquistare il Pallone d’Oro, chi dice il contrario mente. Essere già nella lista a 18 anni è qualcosa da apprezzare, e spero che accada".

Lamine Yamal s'è pronunciato anche su due grandissimi campioni che hanno indossato la maglia del Barcellona, Lionel Messi e Neymar Jr. Il giovane attaccante del Barça ha ammesso che assegnerebbe il premio al brasiliano: "Lo darei a Neymar, penso che lo meriti. Nel periodo in cui giocava al Barça o al Paris Saint-Germain lo avrebbe meritato senza dubbio, oggi lo avrebbe vinto di sicuro. Mi sarebbe piaciuto vederlo vincere almeno una volta. E ovviamente Messi, perché è il migliore di tutti i tempi".