derbyderbyderby calcio estero Lamine Yamal: “Sogno Champions e Pallone d’Oro. A chi lo darei? Neymar o Messi”

pallone d'oro

Lamine Yamal: “Sogno Champions e Pallone d’Oro. A chi lo darei? Neymar o Messi”

Lamine Yamal: “Sogno Champions e Pallone d’Oro. A chi lo darei? Neymar o Messi” - immagine 1
Le ambizioni di Lamine Yamal: dal Pallone d'Oro alla Champions League.
Giammarco Probo

In casa Barcellona c'è un nuovo fenomeno, un nuovo numero 10 che nel giro di poco tempo ha raccolto l'eredità di Lionel Messi. Parliamo della giovane promessa Lamine Yamal: la nuova stella del Barça ha rilasciato un'intervista a RTVE dal ritiro della nazionale spagnola, affermando quelle che sono le sue ambizioni sia con il club che a livello individuale.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona)

Chi meriterebbe il Pallone d'Oro? La risposta di Yamal

—  

L'attaccante ha parlato del Pallone d'Oro, il principale riconoscimento per un calciatore, ed ha affermato: "È un sogno, così come la Champions League. In particolare, vincere la Champions con il Barça sarebbe incredibile. Tutti vogliono conquistare il Pallone d’Oro, chi dice il contrario mente. Essere già nella lista a 18 anni è qualcosa da apprezzare, e spero che accada". 

Lamine Yamal s'è pronunciato anche su due grandissimi campioni che hanno indossato la maglia del Barcellona, Lionel Messi e Neymar Jr. Il giovane attaccante del Barça ha ammesso che assegnerebbe il premio al brasiliano: "Lo darei a Neymar, penso che lo meriti. Nel periodo in cui giocava al Barça o al Paris Saint-Germain lo avrebbe meritato senza dubbio, oggi lo avrebbe vinto di sicuro. Mi sarebbe piaciuto vederlo vincere almeno una volta. E ovviamente Messi, perché è il migliore di tutti i tempi"

yamal
Lamine Yamal, 18 anni, attaccante del Barcellona. (Foto di Paul Miller/Getty Images)
Leggi anche
Ucraina-Francia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Haaland, notte agitata su Snapchat: lo sfogo per il caos al Bryne FK

© RIPRODUZIONE RISERVATA